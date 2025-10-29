Рейтинг@Mail.ru
17:01 29.10.2025 (обновлено: 17:08 29.10.2025)
"Пообещали бить, пока не изуродуют": скандал в румынской гимнастике
спорт, румыния, джакарта, индонезия, спортивная гимнастика, буллинг, угрозы
Спорт, Румыния, Джакарта, Индонезия, Спортивная гимнастика, буллинг, угрозы
© Fotolia / roibuГимнастка на бревне
Гимнастка на бревне - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Fotolia / roibu
Читать в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Румынская гимнастка Дениса Голготэ обвинила членов национальной команды в издевательствах и угрозах причинением тяжкого вреда здоровью по ходу чемпионата мира по спортивной гимнастике в Джакарте.
В нынешнем сезоне Голготэ вернулась в спорт после пятилетнего перерыва. На прошедшем чемпионате мира в Индонезии 23-летняя спортсменка не смогла побороться за медали. Согласно данным портала Prosport, обвинения Голготэ касались 18-летней гимнастки Сабрины Манеки-Войни и ее матери, тренера сборной Румынии Камелии Войни.
«
"Издевательства происходили не только в тренировочном зале, это были и притеснения. Я подала жалобу, которую федерация полностью проигнорировала. Почти все понимают, о чем я говорю: именно те, с кем я тренируюсь в зале, издевались надо мной и пытались заставить меня сдаться морально. Я не ожидала, что столкнусь с такой дискриминацией. Возможно, я когда-нибудь все расскажу, но думаю, каждый может сделать свои выводы, потому что все знают, с кем я тренируюсь в зале", - приводит слова Голготэ Prosport,
Ангелина Мельникова - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Мельникова рассказала об общении с зарубежными спортсменами на ЧМ
27 октября, 10:01
«
"Федерация отдает предпочтение одной гимнастке, а не определенным гимнасткам, одной спортсменке, и все. То, что произошло, — это плохо, надеюсь, в будущем будут приняты меры. Не знаю, сколько людей смогли бы достичь того же, что и я, учитывая мои страдания. Никто не знает, сколько я пережила. Могу сказать, что много раз другие гимнастки подходили ко мне и говорили, что слышали от этого человека, что кто-то будет бить меня по лицу до тех пор, пока меня не изуродуют, и что мне понадобится пластическая операция", - добавила она.
Федерация гимнастики Румынии в ответ на обвинения Голготэ в релизе на официальном сайте отметила, что в сборной отсутствует фаворитизм в пользу какой-либо из спортсменок, а подготовку к чемпионату мира все проводили в равных условиях. Также организация осудила любые формы дискриминации и неравенства и продолжит расследование поданных Голготэ жалоб.
Однако, по данным портала, в Олимпийском комитете Румынии призвали к внутреннему расследованию и немедленным санкциям. В противном случае в организации пригрозили приостановкой выплат в бюджет федерации гимнастики страны.
Голготэ является серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы 2018 года.
Ангелина Мельникова - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Российские гимнасты вернулись в Москву после чемпионата мира в Индонезии
27 октября, 08:13
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
