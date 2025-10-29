https://ria.ru/20251029/glebov-2051567037.html
Селюк уверен, что Глебова не купили бы в Испании даже за миллион долларов
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Футболиста московского "Динамо" Данилу Глебова не купили бы в Испании даже за миллион долларов, заявил РИА Новости футбольный агент Дмитрий Селюк.
В феврале "Динамо" объявило о переходе Глебова из "Ростова". Соглашение с 25-летним полузащитником рассчитано до 2030 года. По данным Transfermarkt, сумма соглашения составила 8 млн евро.
«
"Стоимость игроков, указанная на определенных ресурсах, - это искусственно созданные цены. Допустим, Карпин, который приватизировал сборную, пригласит футболиста Пупкина в сборную пять раз, то стоимость игрока увеличится в несколько раз. Хотя как футболист он может ни на что (не годиться). Того же Данилу Глебова "Динамо" купило за 8 миллионов евро, это почти миллиард рублей. Не хочу обидеть Глебова, пусть играет, но в Испании его бы не купили, думаю, даже за миллион долларов", - сказал Селюк.
"Вот Кирилл Глебов из ЦСКА, кстати, хороший футболист, и я думаю, он точно пойдет гораздо дальше, чем Глебов из "Динамо". У меня порой ощущение, что Карпин, когда вызывает Глебова из "Динамо", просто путает его с Глебовым из ЦСКА", - добавил он.