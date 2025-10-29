Рейтинг@Mail.ru
Селюк уверен, что Глебова не купили бы в Испании даже за миллион долларов - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
17:01 29.10.2025 (обновлено: 17:07 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/glebov-2051567037.html
Селюк уверен, что Глебова не купили бы в Испании даже за миллион долларов
Селюк уверен, что Глебова не купили бы в Испании даже за миллион долларов - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Селюк уверен, что Глебова не купили бы в Испании даже за миллион долларов
Футболиста московского "Динамо" Данилу Глебова не купили бы в Испании даже за миллион долларов, заявил РИА Новости футбольный агент Дмитрий Селюк. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T17:01:00+03:00
2025-10-29T17:07:00+03:00
хоккей
спорт
данил глебов
пфк цска
дмитрий селюк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971072036_0:387:2855:1993_1920x0_80_0_0_2360c3d45c509be9fca96143b3087039.jpg
/20251026/krasnodar-2050782268.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971072036_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_240cb58fe02ad3593d7477d567cf96b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, данил глебов, пфк цска, дмитрий селюк
Хоккей, Спорт, Данил Глебов, ПФК ЦСКА, Дмитрий Селюк
Селюк уверен, что Глебова не купили бы в Испании даже за миллион долларов

Селюк заявил, что Глебова не купили бы в Испании даже за миллион долларов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДанил Глебов
Данил Глебов - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Футболиста московского "Динамо" Данилу Глебова не купили бы в Испании даже за миллион долларов, заявил РИА Новости футбольный агент Дмитрий Селюк.
В феврале "Динамо" объявило о переходе Глебова из "Ростова". Соглашение с 25-летним полузащитником рассчитано до 2030 года. По данным Transfermarkt, сумма соглашения составила 8 млн евро.
«
"Стоимость игроков, указанная на определенных ресурсах, - это искусственно созданные цены. Допустим, Карпин, который приватизировал сборную, пригласит футболиста Пупкина в сборную пять раз, то стоимость игрока увеличится в несколько раз. Хотя как футболист он может ни на что (не годиться). Того же Данилу Глебова "Динамо" купило за 8 миллионов евро, это почти миллиард рублей. Не хочу обидеть Глебова, пусть играет, но в Испании его бы не купили, думаю, даже за миллион долларов", - сказал Селюк.
"Вот Кирилл Глебов из ЦСКА, кстати, хороший футболист, и я думаю, он точно пойдет гораздо дальше, чем Глебов из "Динамо". У меня порой ощущение, что Карпин, когда вызывает Глебова из "Динамо", просто путает его с Глебовым из ЦСКА", - добавил он.
Футболисты клуба Краснодар - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
"Краснодар" обыграл "Рубин" в матче РПЛ
26 октября, 21:45
 
ХоккейСпортДанил ГлебовПФК ЦСКАДмитрий Селюк
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Пенальти
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Спартак Москва
    Автомобилист
    1
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала