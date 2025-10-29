Главреда портала Astra* внесли в список террористов и экстремистов

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Главред интернет-портала Astra* (признан в РФ иноагентом) Анастасия Чумакова** внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Из материалов суда следует, что ранее суд уже штрафовал Чумакову** на 35 тысяч рублей за нарушение деятельности в качестве иностранного агента. При размещении материалов в интернете она не указывала, что они были произведены или распространены иноагентом.