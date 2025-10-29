Рейтинг@Mail.ru
Главреда портала Astra* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 29.10.2025 (обновлено: 18:49 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/glavred-2051620945.html
Главреда портала Astra* внесли в список террористов и экстремистов
Главреда портала Astra* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 29.10.2025
Главреда портала Astra* внесли в список террористов и экстремистов
Главред интернет-портала Astra* (признан в РФ иноагентом) Анастасия Чумакова** внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T18:48:00+03:00
2025-10-29T18:49:00+03:00
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027884866_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_079fe1482460e1676db394043fdbea0a.jpg
https://ria.ru/20251013/rossiya-2047975155.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027884866_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9e37a0acd728f85b73ad704ebda59012.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Главреда портала Astra* внесли в список террористов и экстремистов

Главреда Astra Чумакову внесли в список террористов и экстремистов

© АГН "Москва"Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© АГН "Москва"
Федеральная служба по финансовому мониторингу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Главред интернет-портала Astra* (признан в РФ иноагентом) Анастасия Чумакова** внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Чумакова Анастасия Ивановна**, 21.06.1992 года рождения, город Ульяновск", - говорится в перечне.
В июне РИА Новости со ссылкой на материалы суда передавало, что Заволжский районный суд Ульяновска получил шесть административных дел в отношении Чумаковой** за нарушение закона об иноагентах. Санкции по каждому делу предусматривают для физлиц штраф на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.
Из материалов суда следует, что ранее суд уже штрафовал Чумакову** на 35 тысяч рублей за нарушение деятельности в качестве иностранного агента. При размещении материалов в интернете она не указывала, что они были произведены или распространены иноагентом.
Минюст РФ внес интернет-портал Astra* в реестр иноагентов 25 октября 2024 года. Создатель и главный редактор интернет-портала проживает за пределами РФ.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

* признан в РФ иноагентом
** Физическое лицо, выполняющее функцию иноагента, внесена в список террористов и экстремистов
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Росфинмониторинг внес Яшина* в список террористов и экстремистов
13 октября, 15:23
 
РоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала