Главреда портала Astra* внесли в список террористов и экстремистов

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Главред интернет-портала Astra* (признан в РФ иноагентом) Анастасия Чумакова** внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Чумакова Анастасия Ивановна**, 21.06.1992 года рождения, город Ульяновск", - говорится в перечне.
В июне РИА Новости со ссылкой на материалы суда передавало, что Заволжский районный суд Ульяновска получил шесть административных дел в отношении Чумаковой** за нарушение закона об иноагентах. Санкции по каждому делу предусматривают для физлиц штраф на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.
Из материалов суда следует, что ранее суд уже штрафовал Чумакову** на 35 тысяч рублей за нарушение деятельности в качестве иностранного агента. При размещении материалов в интернете она не указывала, что они были произведены или распространены иноагентом.
Минюст РФ внес интернет-портал Astra* в реестр иноагентов 25 октября 2024 года. Создатель и главный редактор интернет-портала проживает за пределами РФ.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* признан в РФ иноагентом
** Физическое лицо, выполняющее функцию иноагента, внесена в список террористов и экстремистов
* признан в РФ иноагентом
** Физическое лицо, выполняющее функцию иноагента, внесена в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес Яшина* в список террористов и экстремистов
13 октября, 15:23