Полиция Рио-де-Жанейро подтвердила гибель 119 человек
Полиция Рио-де-Жанейро подтверждает гибель 119 человек в результате спецоперации против банды, сообщил представитель полиции Фелипе Кури. РИА Новости, 29.10.2025
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 окт - РИА Новости. Полиция Рио-де-Жанейро подтверждает гибель 119 человек в результате спецоперации против банды, сообщил представитель полиции Фелипе Кури.
"Всего вчера было нейтрализовано 58 человек. Учитывая тела, найденные сегодня, а это 61 (тело), всего погибло 119 человек, из которых 115 - наркотеррористы и четверо - наши полицейские", - сказал он.
Офис омбудсмена штата Рио-де-Жанейро
ранее сообщил РИА новости о гибели 132 человек.
Полиция Рио-де-Жанейро провела во вторник, 28 октября, крупную операцию против бразильской банды "Красная команда" в фавелах на севере города. В операции было задействовано около 2500 полицейских.
"Красная команда" - одна из старых и жестоких банд Рио-де-Жанейро, контролирующая ряд районов.