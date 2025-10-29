https://ria.ru/20251029/gaza-2051354196.html
Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 30
Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 30
Число жертв ударов ЦАХАЛ по сектору Газа возросло до 30, заявил представитель гражданской обороны анклава Махмуд Басаль агентству France Presse. РИА Новости, 29.10.2025
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости
. Число жертв ударов ЦАХАЛ
по сектору Газа возросло до 30, заявил представитель гражданской обороны анклава Махмуд Басаль агентству France Presse
.
"По меньшей мере 30 человек погибли и десятки получили ранения в результате израильских ударов по сектору Газа", — сказал он.
Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
распорядился нанести мощные удары по анклаву. Это произошло после того, как его офис обвинил ХАМАС
в нарушении соглашения о перемирии. В рамках сделки движение должно вернуть останки заложников, до сих пор находящихся в Газе. Утверждается, что вместо них Тель-Авиву передали тело человека, которое военные ЦАХАЛ забрали еще около двух лет назад.
ХАМАС обязалось передать Израилю 28 тел, но пока вернули и опознали лишь 15.
Кроме того, армейское радио "Галей ЦАХАЛ" заявило, что во вторник члены движения обстреляли израильских солдат в Газе, поэтому те открыли ответный огонь.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. Движение освободило 20 оставшихся в живых заложников, которых удерживали в Газе с 7 октября 2023 года. Тель-Авив, в свою очередь, отпустил 1718 заключенных, вернувшихся в анклав, и 250 палестинцев, отбывавших пожизненное заключение или долгие сроки.