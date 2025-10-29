Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 30

"По меньшей мере 30 человек погибли и десятки получили ранения в результате израильских ударов по сектору Газа", — сказал он.

Кроме того, армейское радио "Галей ЦАХАЛ" заявило, что во вторник члены движения обстреляли израильских солдат в Газе, поэтому те открыли ответный огонь.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. Движение освободило 20 оставшихся в живых заложников, которых удерживали в Газе с 7 октября 2023 года. Тель-Авив, в свою очередь, отпустил 1718 заключенных, вернувшихся в анклав, и 250 палестинцев, отбывавших пожизненное заключение или долгие сроки.