Рейтинг@Mail.ru
Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 30 - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:43 29.10.2025 (обновлено: 08:45 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/gaza-2051354196.html
Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 30
Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 30 - РИА Новости, 29.10.2025
Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 30
Число жертв ударов ЦАХАЛ по сектору Газа возросло до 30, заявил представитель гражданской обороны анклава Махмуд Басаль агентству France Presse. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T02:43:00+03:00
2025-10-29T08:45:00+03:00
в мире
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
сектор газа
хамас
биньямин нетаньяху
тель-авив
рафах (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914326452_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6dd2af2db2c85a211643ab0dbfdb1875.jpg
https://ria.ru/20251029/tramp-2051363794.html
https://ria.ru/20251028/konflikt-1915630213.html
израиль
сектор газа
тель-авив
рафах (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914326452_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_f88c2be046a313d1a6d9a7a214ffa076.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, обострение палестино-израильского конфликта, израиль, сектор газа, хамас, биньямин нетаньяху, тель-авив, рафах (провинция)
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта, Израиль, Сектор Газа, ХАМАС, Биньямин Нетаньяху, Тель-Авив, Рафах (провинция)
Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 30

Число жертв ударов Израиля по сектору Газа выросло до 30, десятки ранены

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания на севере сектора Газа
Разрушенные здания на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания на севере сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Число жертв ударов ЦАХАЛ по сектору Газа возросло до 30, заявил представитель гражданской обороны анклава Махмуд Басаль агентству France Presse.
"По меньшей мере 30 человек погибли и десятки получили ранения в результате израильских ударов по сектору Газа", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Трамп призвал Израиль отвечать на возможные атаки ХАМАС
05:02
Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился нанести мощные удары по анклаву. Это произошло после того, как его офис обвинил ХАМАС в нарушении соглашения о перемирии. В рамках сделки движение должно вернуть останки заложников, до сих пор находящихся в Газе. Утверждается, что вместо них Тель-Авиву передали тело человека, которое военные ЦАХАЛ забрали еще около двух лет назад.

ХАМАС обязалось передать Израилю 28 тел, но пока вернули и опознали лишь 15.

Кроме того, армейское радио "Галей ЦАХАЛ" заявило, что во вторник члены движения обстреляли израильских солдат в Газе, поэтому те открыли ответный огонь.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. Движение освободило 20 оставшихся в живых заложников, которых удерживали в Газе с 7 октября 2023 года. Тель-Авив, в свою очередь, отпустил 1718 заключенных, вернувшихся в анклав, и 250 палестинцев, отбывавших пожизненное заключение или долгие сроки.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликтаИзраильСектор ГазаХАМАСБиньямин НетаньяхуТель-АвивРафах (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала