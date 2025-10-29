Рейтинг@Mail.ru
Вэнс и американская журналистка посмеялись над сменой гардероба Зеленского - РИА Новости, 29.10.2025
15:14 29.10.2025
Вэнс и американская журналистка посмеялись над сменой гардероба Зеленского
Вэнс и американская журналистка посмеялись над сменой гардероба Зеленского
в мире
сша
владимир зеленский
дональд трамп
джеймс дэвид вэнс
сша
в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джеймс Дэвид Вэнс
Вэнс и американская журналистка посмеялись над сменой гардероба Зеленского

Вэнс посмеялся над сменой гардероба Зеленского после перепалки в Белом доме

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и американская журналистка Миранда Девин посмеялись над сменой гардероба Владимира Зеленского после перепалки в Белом доме в феврале.
В интервью журналистке New York Post Вэнс, обсуждая тот инцидент, заявил, что они уже "перевернули страницу" во взаимоотношениях.
"Пора остановиться". Новое заявление Зеленского разозлило французов
28 октября, 16:32
"Он (Зеленский - ред.) перевернул. Он носит костюмы", - уточнила Девин с улыбкой.
Вэнс рассмеялся и подтвердил ее слова.
В середине октября наряд Владимира Зеленского, прибывшего на встречу с президентом США Дональдом Трампом в гражданской одежде, снова стал предметом насмешек журналистов: один из журналистов, задавая вопрос Зеленскому на открытой части его встречи с Трампом, отметил, что тот выглядит "прекрасно" и обратил внимание на его костюм. Зеленский для встречи с Трампом надел черную куртку, напоминающую пиджак, а также брюки. В такой же одежде он выступал в ООН в сентябре. В подобном наряде Зеленский предстал еще в мае, в ходе визита в Берлин к канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Теперь Зеленский посещает официальные мероприятия в куртке, похожей на робу заключенного или на спецодежду для охранников, которая продается на маркетплейсах.
Зеленский ранее часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Президент США Дональд Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль. На вопрос о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил тогда, что сделает это, когда закончится конфликт.
Такер Карлсон сделал необычное заявление о Зеленском
28 октября, 08:15
 
