Вэнс и американская журналистка посмеялись над сменой гардероба Зеленского

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и американская журналистка Миранда Девин посмеялись над сменой гардероба Владимира Зеленского после перепалки в Белом доме в феврале.
В интервью журналистке New York Post Вэнс, обсуждая тот инцидент, заявил, что они уже "перевернули страницу" во взаимоотношениях.
"Пора остановиться". Новое заявление Зеленского разозлило французов
28 октября, 16:32
"Он (Зеленский - ред.) перевернул. Он носит костюмы", - уточнила Девин с улыбкой.
Вэнс рассмеялся и подтвердил ее слова.
В середине октября наряд Владимира Зеленского, прибывшего на встречу с президентом США Дональдом Трампом в гражданской одежде, снова стал предметом насмешек журналистов: один из журналистов, задавая вопрос Зеленскому на открытой части его встречи с Трампом, отметил, что тот выглядит "прекрасно" и обратил внимание на его костюм. Зеленский для встречи с Трампом надел черную куртку, напоминающую пиджак, а также брюки. В такой же одежде он выступал в ООН в сентябре. В подобном наряде Зеленский предстал еще в мае, в ходе визита в Берлин к канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Теперь Зеленский посещает официальные мероприятия в куртке, похожей на робу заключенного или на спецодежду для охранников, которая продается на маркетплейсах.
Зеленский ранее часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Президент США Дональд Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль. На вопрос о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил тогда, что сделает это, когда закончится конфликт.
Такер Карлсон сделал необычное заявление о Зеленском
28 октября, 08:15