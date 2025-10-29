Рейтинг@Mail.ru
Китай является ключевым торговым партнером московской промышленности - РИА Новости, 29.10.2025
19:09 29.10.2025
Китай является ключевым торговым партнером московской промышленности
экономика
китай
россия
анатолий гарбузов
снг
китай
россия
экономика, китай, россия, анатолий гарбузов, снг
Экономика, Китай, Россия, Анатолий Гарбузов, СНГ
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Китай является ключевым торговым партнером московской промышленности, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
"Действительно, Китай является нашим ключевым торговым партнером, ключевым направлением для экспорта. Рынок Китая для наших промышленных предприятий привлекательный", - сказал Гарбузов в ходе пресс-конференции "Итоги месяца московской промышленности".
"И главное, что вместе с Китаем по товарообороту Москва удерживает первое место среди всех регионов России. В 2024 году на столицу пришлось более 42% в структуре общероссийского товарооборота. И по итогам 2024 года взаимная торговля выросла на 11,5%. Стараемся, чтобы те показатели, которые были до этого по товарообороту в Китае, у нас не падали, а только росли", - добавил он.
Гарбузов подчеркнул, что при этом Москва также рассматривает перспективные рынки и других дружественных стран, например, Индии и стран СНГ.
Великая Китайская стена в окрестностях Пекина
Китай стал хитом бронирования отелей у самостоятельных туристов в России
15 октября, 11:44
 
ЭкономикаКитайРоссияАнатолий ГарбузовСНГ
 
 
