Китай является ключевым торговым партнером московской промышленности

"И главное, что вместе с Китаем по товарообороту Москва удерживает первое место среди всех регионов России. В 2024 году на столицу пришлось более 42% в структуре общероссийского товарооборота. И по итогам 2024 года взаимная торговля выросла на 11,5%. Стараемся, чтобы те показатели, которые были до этого по товарообороту в Китае, у нас не падали, а только росли", - добавил он.