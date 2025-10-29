https://ria.ru/20251029/garbuzov-2051631666.html
Экономика, Китай, Россия, Анатолий Гарбузов, СНГ
Гарбузов: Китай является ключевым торговым партнером московской промышленности
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Китай является ключевым торговым партнером московской промышленности, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
"Действительно, Китай является нашим ключевым торговым партнером, ключевым направлением для экспорта. Рынок Китая для наших промышленных предприятий привлекательный", - сказал Гарбузов в ходе пресс-конференции "Итоги месяца московской промышленности".
"И главное, что вместе с Китаем по товарообороту Москва удерживает первое место среди всех регионов России. В 2024 году на столицу пришлось более 42% в структуре общероссийского товарооборота. И по итогам 2024 года взаимная торговля выросла на 11,5%. Стараемся, чтобы те показатели, которые были до этого по товарообороту в Китае, у нас не падали, а только росли", - добавил он.
Гарбузов подчеркнул, что при этом Москва также рассматривает перспективные рынки и других дружественных стран, например, Индии и стран СНГ.