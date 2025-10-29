Гарбузов: свыше 775 тысяч жителей столицы заняты в промсекторе

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Свыше 755 тысяч человек занимаются деятельностью в промышленной сфере в Москве, в столице действует около 4,6 тысячи предприятий, рассказал в ходе пресс-конференции министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Анатолий Гарбузов.
Он напомнил, что октябрь был объявлен в столице Месяцем московской промышленности – поручение дал столичный градоначальник Сергей Собянин.
"В столице представлены производства из 20 отраслей: от пищевой до нефтеперерабатывающей. Они обеспечивают горожан необходимыми товарами, разрабатывают инновационные продукты, воспитывают новые кадры. Особую ставку Москва делает на развитие высокотехнологичных предприятий. Уже сейчас их доля в общей выручке столичных производств составляет около 42%, а, например, каждый пятый промышленник занят в радиоэлектронике", – приводит пресс-служба департамента слова Гарбузова.
В свою очередь, глава ДИПП напомнил, что за время месяца состоялись события, которые поспособствовали популяризации достижений московских предприятий в промышленном секторе.
Так, в столице отпраздновали День московской промышленности, который отмечается 7 октября. В городе состоялся праздничный концерт, на котором отметили заслуженных сотрудников и компании Москвы. Награды получили 13 предприятий, среди них – те, кто занимается производством медизделий, микросхем и других товаров.
Московский инвестиционно-промышленный форум объединил основных участников отрасли. В нем участвовали представители органов власти, компаний и институтов развития. Среди тем мероприятия – потенциал роста высокотехнологичных отраслей и способы привлечения вложений в индустриальную инфраструктуру Москвы.
На хакатоне, который стал частью проекта "Открой#Моспром", свои навыки показали представители IT-сферы, машиностроения, промышленного дизайна и производства. Его участниками стали свыше 2,2 тысячи специалистов. Среди предложенных разработок – платформа, которая помогает оценивать эффективность мер регулирования таможенных тарифов, умная система обработки обращений в техподдержку, социальная сеть, которая объединит работодателей и работников из промышленной сферы.
В столице также назвали главные проекты в рамках премии "Лучший промышленный дизайн России". Всего на нее представители 63 российских регионов подали на нее 500 заявок. Лучшими назвали 68 проектов, 31 из которых создали столичные компании.
Ранее заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, рассказал, что город привлечет инвестора, чтобы построить здание общественно-делового комплекса, площадь которого составит более 85 тысяч "квадратов" на площадке "Печатники" особой экономической зоны "Технополис Москва".
