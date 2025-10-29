Гарбузов: свыше 775 тысяч жителей столицы заняты в промсекторе

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Свыше 755 тысяч человек занимаются деятельностью в промышленной сфере в Москве, в столице действует около 4,6 тысячи предприятий, рассказал в ходе пресс-конференции министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Анатолий Гарбузов.

Он напомнил, что октябрь был объявлен в столице Месяцем московской промышленности – поручение дал столичный градоначальник Сергей Собянин.

"В столице представлены производства из 20 отраслей: от пищевой до нефтеперерабатывающей. Они обеспечивают горожан необходимыми товарами, разрабатывают инновационные продукты, воспитывают новые кадры. Особую ставку Москва делает на развитие высокотехнологичных предприятий. Уже сейчас их доля в общей выручке столичных производств составляет около 42%, а, например, каждый пятый промышленник занят в радиоэлектронике", – приводит пресс-служба департамента слова Гарбузова.

В свою очередь, глава ДИПП напомнил, что за время месяца состоялись события, которые поспособствовали популяризации достижений московских предприятий в промышленном секторе.

Так, в столице отпраздновали День московской промышленности, который отмечается 7 октября. В городе состоялся праздничный концерт, на котором отметили заслуженных сотрудников и компании Москвы. Награды получили 13 предприятий, среди них – те, кто занимается производством медизделий, микросхем и других товаров.

Московский инвестиционно-промышленный форум объединил основных участников отрасли. В нем участвовали представители органов власти, компаний и институтов развития. Среди тем мероприятия – потенциал роста высокотехнологичных отраслей и способы привлечения вложений в индустриальную инфраструктуру Москвы.

На хакатоне, который стал частью проекта "Открой#Моспром", свои навыки показали представители IT-сферы, машиностроения, промышленного дизайна и производства. Его участниками стали свыше 2,2 тысячи специалистов. Среди предложенных разработок – платформа, которая помогает оценивать эффективность мер регулирования таможенных тарифов, умная система обработки обращений в техподдержку, социальная сеть, которая объединит работодателей и работников из промышленной сферы.

В столице также назвали главные проекты в рамках премии "Лучший промышленный дизайн России". Всего на нее представители 63 российских регионов подали на нее 500 заявок. Лучшими назвали 68 проектов, 31 из которых создали столичные компании.