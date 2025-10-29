Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: свыше 775 тысяч жителей столицы заняты в промсекторе - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
17:30 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/garbuzov-2051532859.html
Гарбузов: свыше 775 тысяч жителей столицы заняты в промсекторе
Гарбузов: свыше 775 тысяч жителей столицы заняты в промсекторе - РИА Новости, 29.10.2025
Гарбузов: свыше 775 тысяч жителей столицы заняты в промсекторе
Свыше 755 тысяч человек занимаются деятельностью в промышленной сфере в Москве, в столице действует около 4,6 тысячи предприятий, рассказал в ходе... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T17:30:00+03:00
2025-10-29T17:30:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
максим ликсутов
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051532215_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6cf2682a7a540e33a5f59d6033437505.jpg
https://ria.ru/20251020/sotrudnichestvo-2049443538.html
https://ria.ru/20251021/liksutov-2049575296.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051532215_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2098cbd57d8807a9bea53d176d713117.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов , поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Максим Ликсутов , Поддержка бизнеса
Гарбузов: свыше 775 тысяч жителей столицы заняты в промсекторе

Глава ДИПП Москвы Гарбузов: свыше 775 тысяч жителей столицы заняты в промсекторе

© Фото : Пресс-служба ДИППДень Московской промышленности 2025
День Московской промышленности 2025 - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
День Московской промышленности 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Свыше 755 тысяч человек занимаются деятельностью в промышленной сфере в Москве, в столице действует около 4,6 тысячи предприятий, рассказал в ходе пресс-конференции министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Анатолий Гарбузов.
Он напомнил, что октябрь был объявлен в столице Месяцем московской промышленности – поручение дал столичный градоначальник Сергей Собянин.
Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Москва уделяет внимание развитию сотрудничества с арабскими странами
20 октября, 17:39
"В столице представлены производства из 20 отраслей: от пищевой до нефтеперерабатывающей. Они обеспечивают горожан необходимыми товарами, разрабатывают инновационные продукты, воспитывают новые кадры. Особую ставку Москва делает на развитие высокотехнологичных предприятий. Уже сейчас их доля в общей выручке столичных производств составляет около 42%, а, например, каждый пятый промышленник занят в радиоэлектронике", – приводит пресс-служба департамента слова Гарбузова.
В свою очередь, глава ДИПП напомнил, что за время месяца состоялись события, которые поспособствовали популяризации достижений московских предприятий в промышленном секторе.
Так, в столице отпраздновали День московской промышленности, который отмечается 7 октября. В городе состоялся праздничный концерт, на котором отметили заслуженных сотрудников и компании Москвы. Награды получили 13 предприятий, среди них – те, кто занимается производством медизделий, микросхем и других товаров.
Московский инвестиционно-промышленный форум объединил основных участников отрасли. В нем участвовали представители органов власти, компаний и институтов развития. Среди тем мероприятия – потенциал роста высокотехнологичных отраслей и способы привлечения вложений в индустриальную инфраструктуру Москвы.
На хакатоне, который стал частью проекта "Открой#Моспром", свои навыки показали представители IT-сферы, машиностроения, промышленного дизайна и производства. Его участниками стали свыше 2,2 тысячи специалистов. Среди предложенных разработок – платформа, которая помогает оценивать эффективность мер регулирования таможенных тарифов, умная система обработки обращений в техподдержку, социальная сеть, которая объединит работодателей и работников из промышленной сферы.
В столице также назвали главные проекты в рамках премии "Лучший промышленный дизайн России". Всего на нее представители 63 российских регионов подали на нее 500 заявок. Лучшими назвали 68 проектов, 31 из которых создали столичные компании.
Ранее заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, рассказал, что город привлечет инвестора, чтобы построить здание общественно-делового комплекса, площадь которого составит более 85 тысяч "квадратов" на площадке "Печатники" особой экономической зоны "Технополис Москва".
Музей Атом на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Ликсутов: Москва и "Росатом" развивают стратегическое сотрудничество
21 октября, 15:35
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовМаксим ЛиксутовПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала