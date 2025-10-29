Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: в Москве реализовали 12% всех объектов по программе МПТ - РИА Новости, 29.10.2025
17:00 29.10.2025
Гарбузов: в Москве реализовали 12% всех объектов по программе МПТ
Гарбузов: в Москве реализовали 12% всех объектов по программе МПТ
Программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) действует в столице, по ней на данный момент ввели в эксплуатацию 12% объектов от числа... РИА Новости, 29.10.2025
Новости
Гарбузов: в Москве реализовали 12% всех объектов по программе МПТ

Анатолий Гарбузов: в Москве реализовали 12% объектов по программе создания МПТ

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) действует в столице, по ней на данный момент ввели в эксплуатацию 12% объектов от числа согласованных, заявил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Столица продолжает реализацию программы стимулирования создания мест приложения труда. Сегодня в городе уже введены в эксплуатацию 40 современных объектов общей площадью около 900 тысяч квадратных метров", – приводит слова Гарбузова пресс-служба департамента.
Он добавил, что на этих площадках создали около 30 тысяч рабочих мест. Таким образом, во всех округах столицы создается современная инфраструктура для различных видов деятельности – например, деловой и производственной.
Так, в числе проектов, которые уже были воплощены в жизнь – шесть технопарков, свыше 20 образовательных организаций и другие объекты. Отмечается, что из тех объектов, которые уже введены, треть приходится на индустриальную отрасль. Сюда входят и современные технопарки, а также производственные комплексы.
На то, чтобы эти проекты были реализованы, в столичный бюджет привлекли около 193 миллиардов рублей инвестиций.
Отмечается, что документацию, позволяющую ввести объекты в эксплуатацию, выдал Мосгосстройнадзор.
Тем инвесторам, которые занимаются строительством промышленных площадей, доступны дополнительные льготы. Так, средний размер льготы, которая предоставляется таким компаниям, вырос на 14%.
На месте шести уже введенных в эксплуатацию промплощадок производят медтехнику, фармацевтику в сфере ветеринарии, IT-оборудования, микроэлектроники, профессиональной косметики и строительной продукции.
Так, программа стимулирования создания мест приложения труда действует в столице с 2020 года. По ней будет построено более 250 объектов общей площадью 7,8 миллиона квадратных метров.
Всего в развитие столицы и создание МПТ будет привлечено свыше 2,7 триллиона рублей. Благодаря этому, в городе появится около 340 тысяч новых рабочих мест.
Ранее заместитель столичного градоначальника по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что более 1,2 миллиарда рублей привлекли производители столицы на модернизацию оборудования с помощью Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства с начала года.
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовМаксим ЛиксутовПоддержка бизнеса
 
 
