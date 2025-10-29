В Москве реализовали 12% всех объектов по программе МПТ

Гарбузов: в Москве реализовали 12% всех объектов по программе МПТ

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) действует в столице, по ней на данный момент ввели в эксплуатацию 12% объектов от числа согласованных, заявил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

"Столица продолжает реализацию программы стимулирования создания мест приложения труда. Сегодня в городе уже введены в эксплуатацию 40 современных объектов общей площадью около 900 тысяч квадратных метров", – приводит слова Гарбузова пресс-служба департамента.

Он добавил, что на этих площадках создали около 30 тысяч рабочих мест. Таким образом, во всех округах столицы создается современная инфраструктура для различных видов деятельности – например, деловой и производственной.

Так, в числе проектов, которые уже были воплощены в жизнь – шесть технопарков, свыше 20 образовательных организаций и другие объекты. Отмечается, что из тех объектов, которые уже введены, треть приходится на индустриальную отрасль. Сюда входят и современные технопарки, а также производственные комплексы.

На то, чтобы эти проекты были реализованы, в столичный бюджет привлекли около 193 миллиардов рублей инвестиций.

Отмечается, что документацию, позволяющую ввести объекты в эксплуатацию, выдал Мосгосстройнадзор.

Тем инвесторам, которые занимаются строительством промышленных площадей, доступны дополнительные льготы. Так, средний размер льготы, которая предоставляется таким компаниям, вырос на 14%.

На месте шести уже введенных в эксплуатацию промплощадок производят медтехнику, фармацевтику в сфере ветеринарии, IT-оборудования, микроэлектроники, профессиональной косметики и строительной продукции.

Так, программа стимулирования создания мест приложения труда действует в столице с 2020 года. По ней будет построено более 250 объектов общей площадью 7,8 миллиона квадратных метров.

Всего в развитие столицы и создание МПТ будет привлечено свыше 2,7 триллиона рублей. Благодаря этому, в городе появится около 340 тысяч новых рабочих мест.