Рейтинг@Mail.ru
"ПСЖ" сыграл вничью с "Лорьяном" в матче чемпионата Франции - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:17 29.10.2025 (обновлено: 01:22 30.10.2025)
https://ria.ru/20251029/futbol-2051666934.html
"ПСЖ" сыграл вничью с "Лорьяном" в матче чемпионата Франции
"ПСЖ" сыграл вничью с "Лорьяном" в матче чемпионата Франции - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
"ПСЖ" сыграл вничью с "Лорьяном" в матче чемпионата Франции
"Пари Сен-Жермен" на выезде сыграл вничью с "Лорьяном" в матче десятого тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2025-10-29T23:17:00+03:00
2025-10-30T01:22:00+03:00
футбол
спорт
матвей сафонов
лорьян
чемпионат франции по футболу (лига 1)
пари сен-жермен (псж)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043641784_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_518fd85193b46e7764deefeccf9317e0.jpg
/20251028/vratari-2051255988.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043641784_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_149fd6ae52c1fc831a5977c053bde432.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, матвей сафонов, лорьян, чемпионат франции по футболу (лига 1), пари сен-жермен (псж)
Футбол, Спорт, Матвей Сафонов, Лорьян, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1), Пари Сен-Жермен (ПСЖ)
"ПСЖ" сыграл вничью с "Лорьяном" в матче чемпионата Франции

Вратарь "ПСЖ" Сафонов не сыграл с "Лорьяном" в матче чемпионата Франции

© Соцсети "ПСЖ"Люка Шевалье
Люка Шевалье - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Соцсети "ПСЖ"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Пари Сен-Жермен" на выезде сыграл вничью с "Лорьяном" в матче десятого тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в Лорьяне, завершилась со счетом 1:1. У "ПСЖ" гол забил Нуну Мендеш (49-я минута). В составе "Лорьяна" отличился Игор Силва (51).
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
29 октября 2025 • начало в 21:00
Завершен
Лорьян
1 : 1
ПСЖ
51‎’‎ • Игорь Кариока
50‎’‎ • Нуну Мендеш
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский вратарь парижской команды Матвей Сафонов провел встречу на скамейке запасных. Он ни разу не сыграл в текущем сезоне.
"ПСЖ" остается лидером в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 21 очко. "Лорьян" продлил серию без побед до четырех матчей и располагается на 16-м месте с 9 баллами.
В следующем туре "ПСЖ" 1 ноября примет "Ниццу", а "Лорьян" днем позднее на выезде сыграет против "Ланса".

Результаты остальных матчей дня:

Матвей Сафонов (по центру) - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Тренер "ПСЖ" рассказал о конкуренции между вратарями
28 октября, 17:07
 
ФутболСпортМатвей СафоновЛорьянЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)Пари Сен-Жермен (ПСЖ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Пенальти
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Спартак Москва
    Автомобилист
    1
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала