https://ria.ru/20251029/futbol-2051666934.html
"ПСЖ" сыграл вничью с "Лорьяном" в матче чемпионата Франции
"ПСЖ" сыграл вничью с "Лорьяном" в матче чемпионата Франции - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
"ПСЖ" сыграл вничью с "Лорьяном" в матче чемпионата Франции
"Пари Сен-Жермен" на выезде сыграл вничью с "Лорьяном" в матче десятого тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2025-10-29T23:17:00+03:00
2025-10-29T23:17:00+03:00
2025-10-30T01:22:00+03:00
футбол
спорт
матвей сафонов
лорьян
чемпионат франции по футболу (лига 1)
пари сен-жермен (псж)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043641784_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_518fd85193b46e7764deefeccf9317e0.jpg
/20251028/vratari-2051255988.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043641784_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_149fd6ae52c1fc831a5977c053bde432.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, матвей сафонов, лорьян, чемпионат франции по футболу (лига 1), пари сен-жермен (псж)
Футбол, Спорт, Матвей Сафонов, Лорьян, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1), Пари Сен-Жермен (ПСЖ)
"ПСЖ" сыграл вничью с "Лорьяном" в матче чемпионата Франции
Вратарь "ПСЖ" Сафонов не сыграл с "Лорьяном" в матче чемпионата Франции