"Ювентус" обыграл "Удинезе" в первом матче после увольнения Тудора

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Ювентус" обыграл "Удинезе" в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Турине завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых мячи забили Душан Влахович (5-я минута, с пенальти), Федерико Гатти (67) и Кенан Йылдыз (90+6, с пенальти). В составе гостей отличился Николо Дзаньоло (45+1).
29 октября 2025 • начало в 20:30
Завершен
05’ • Душан Влахович (П)
67’ • Федерико Гатти
90’ • Кенан Йылдыз (П)
45’ • Николо Дзаньоло
Этот матч стал первым для "Ювентуса" после ухода с поста главного тренера Игора Тудора, который был отправлен в отставку в понедельник. Под руководством хорвата туринцы не могли победить на протяжении восьми матчей, из которых пять - в Серии А.
"Ювентус" с 15 очками занимает шестое место в таблице чемпионата. "Удинезе" (12 очков) располагается на девятой строчке.
