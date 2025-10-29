Рейтинг@Mail.ru
"Ювентус" обыграл "Удинезе" в первом матче после увольнения Тудора
Футбол
 
22:39 29.10.2025 (обновлено: 22:42 29.10.2025)
"Ювентус" обыграл "Удинезе" в первом матче после увольнения Тудора
"Ювентус" обыграл "Удинезе" в первом матче после увольнения Тудора
"Ювентус" обыграл "Удинезе" в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
спорт, италия, турин, игор тудор, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Италия, Турин, Игор Тудор, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
"Ювентус" обыграл "Удинезе" в первом матче после увольнения Тудора

Футболисты "Ювентуса" победили "Удинезе" в первом матче после увольнения Тудора

© Соцсети клубаФутболисты "Ювентуса"
Футболисты Ювентуса - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Соцсети клуба
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Ювентус" обыграл "Удинезе" в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Турине завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых мячи забили Душан Влахович (5-я минута, с пенальти), Федерико Гатти (67) и Кенан Йылдыз (90+6, с пенальти). В составе гостей отличился Николо Дзаньоло (45+1).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
29 октября 2025 • начало в 20:30
Завершен
Ювентус
3 : 1
Удинезе
05‎’‎ • Душан Влахович (П)
67‎’‎ • Федерико Гатти
(Андреа Камбиасо)
90‎’‎ • Кенан Йылдыз (П)
45‎’‎ • Николо Дзаньоло
Календарь Турнирная таблица История встреч
Этот матч стал первым для "Ювентуса" после ухода с поста главного тренера Игора Тудора, который был отправлен в отставку в понедельник. Под руководством хорвата туринцы не могли победить на протяжении восьми матчей, из которых пять - в Серии А.
"Ювентус" с 15 очками занимает шестое место в таблице чемпионата. "Удинезе" (12 очков) располагается на девятой строчке.
В других матчах игрового дня "Комо" обыграл дома "Верону" (3:1), а "Рома" победила на своем поле "Парму" (2:1).
СМИ: Спаллетти и чемпион Европы могут возглавить "Ювентус"
27 октября, 18:59
27 октября, 18:59
 
ФутболСпортИталияТуринИгор ТудорСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
