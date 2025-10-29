https://ria.ru/20251029/futbol-2051651821.html
Киевское "Динамо" впервые с 2021 года обыграло "Шахтер"
Киевское "Динамо" на своем поле обыграло "Шахтер" в матче 1/8 финала Кубка Украины по футболу. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
