Киевское "Динамо" впервые с 2021 года обыграло "Шахтер" - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
21:23 29.10.2025
Киевское "Динамо" впервые с 2021 года обыграло "Шахтер"
Киевское "Динамо" впервые с 2021 года обыграло "Шахтер"
спорт, украина, киев, андрей ярмоленко, шахтер
Футбол, Спорт, Украина, Киев, Андрей Ярмоленко, Шахтер
Киевское "Динамо" впервые с 2021 года обыграло "Шахтер"

Киевское "Динамо" обыграло "Шахтер" в матче 1/8 финала Кубка Украины

© Freepik.comФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Freepik.com
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Киевское "Динамо" на своем поле обыграло "Шахтер" в матче 1/8 финала Кубка Украины по футболу.
Встреча, прошедшая в Киеве, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе "Шахтера" отличился Лука Мейреллис (49-я минута). У "Динамо" мячи забили Андрей Ярмоленко (72) и Эдуардо Герреро (79).
"Шахтер" является действующим обладателем Кубка Украины. Команды встречались в прошлогоднем финале турнира, где "Динамо" уступило в серии пенальти. Киевский клуб одержал первую победу над "Шахтером" с марта 2021 года - впервые за 10 матчей.
Стадион национального спортивного комплекса Олимпийский в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Киевское "Динамо" в 17-й раз стало чемпионом Украины
18 мая, 17:43
 
ФутболСпортУкраинаКиевАндрей ЯрмоленкоШахтер
 
