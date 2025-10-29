Газзаев призвал дать шанс молодым футболистам

«

"У нас сейчас появилась хорошая молодая поросль игроков. Это и Кирилл Глебов, и Алексей Батраков, и Матвей Кисляк, и вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев, и Джамалутдин Абдулкадыров, и Матвей Лукин. Многие хорошие ребята появляются и в других клубах, но они себя еще полностью не проявили. И надо предоставлять им шансы для раскрытия и перспективного развития. Это сейчас самое главное для российского футбола", - сказал Газзаев.