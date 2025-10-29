Рейтинг@Mail.ru
Газзаев призвал дать шанс молодым футболистам
Футбол
 
29.10.2025
Газзаев призвал дать шанс молодым футболистам
валерий газзаев, российская премьер-лига (рпл), алексей батраков, матвей кисляк, станислав агкацев, джамалутдин абдулкадыров, матвей лукин
Футбол, Спорт, Валерий Газзаев, Российская премьер-лига (РПЛ), Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Станислав Агкацев, Джамалутдин Абдулкадыров, Матвей Лукин
Газзаев призвал дать шанс молодым футболистам

Газзаев: в России появилось немало молодых игроков, им надо дать шанс

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-главный тренер национальной команды Валерий Газзаев заявил РИА Новости, что в стране появилось немало молодых игроков и надо предоставлять им шансы для дальнейшего развития, поскольку они являются будущим российского футбола.
В основных составах многих команд в последнее время появляется немало молодых футболистов, некоторые из которых уже регулярно вызываются в сборную России.
«
"У нас сейчас появилась хорошая молодая поросль игроков. Это и Кирилл Глебов, и Алексей Батраков, и Матвей Кисляк, и вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев, и Джамалутдин Абдулкадыров, и Матвей Лукин. Многие хорошие ребята появляются и в других клубах, но они себя еще полностью не проявили. И надо предоставлять им шансы для раскрытия и перспективного развития. Это сейчас самое главное для российского футбола", - сказал Газзаев.
"Потому что все названные и пока неназванные мной игроки являются будущим нашей национальной команды", - сказал Газзаев.
