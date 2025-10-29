https://ria.ru/20251029/futbol-2051400851.html
Газзаев призвал дать шанс молодым футболистам
Газзаев призвал дать шанс молодым футболистам - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Газзаев призвал дать шанс молодым футболистам
Экс-главный тренер национальной команды Валерий Газзаев заявил РИА Новости, что в стране появилось немало молодых игроков и надо предоставлять им шансы для... РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T10:37:00+03:00
2025-10-29T10:37:00+03:00
2025-10-29T11:07:00+03:00
футбол
спорт
валерий газзаев
российская премьер-лига (рпл)
алексей батраков
матвей кисляк
станислав агкацев
джамалутдин абдулкадыров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69403/65/694036548_0:0:2741:1543_1920x0_80_0_0_0bcd29228bf2b0ed8a06f2f773b285f9.jpg
/20250814/gazzaev-dinamo-2035215042.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69403/65/694036548_74:0:2741:2000_1920x0_80_0_0_36d5ce009eeba1526f52341364e7200f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, валерий газзаев, российская премьер-лига (рпл), алексей батраков, матвей кисляк, станислав агкацев, джамалутдин абдулкадыров, матвей лукин
Футбол, Спорт, Валерий Газзаев, Российская премьер-лига (РПЛ), Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Станислав Агкацев, Джамалутдин Абдулкадыров, Матвей Лукин
Газзаев призвал дать шанс молодым футболистам
Газзаев: в России появилось немало молодых игроков, им надо дать шанс
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-главный тренер национальной команды Валерий Газзаев заявил РИА Новости, что в стране появилось немало молодых игроков и надо предоставлять им шансы для дальнейшего развития, поскольку они являются будущим российского футбола.
В основных составах многих команд в последнее время появляется немало молодых футболистов, некоторые из которых уже регулярно вызываются в сборную России.
«
"У нас сейчас появилась хорошая молодая поросль игроков. Это и Кирилл Глебов, и Алексей Батраков, и Матвей Кисляк, и вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев, и Джамалутдин Абдулкадыров, и Матвей Лукин. Многие хорошие ребята появляются и в других клубах, но они себя еще полностью не проявили. И надо предоставлять им шансы для раскрытия и перспективного развития. Это сейчас самое главное для российского футбола", - сказал Газзаев.
"Потому что все названные и пока неназванные мной игроки являются будущим нашей национальной команды", - сказал Газзаев.