"Реал Сосьедад" обыграл "Негрейру" в Кубке Испании благодаря голу Захаряна
Футбол
Футбол
 
01:17 29.10.2025 (обновлено: 01:21 29.10.2025)
"Реал Сосьедад" обыграл "Негрейру" в Кубке Испании благодаря голу Захаряна
"Реал Сосьедад" обыграл "Негрейру" в Кубке Испании благодаря голу Захаряна - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
"Реал Сосьедад" обыграл "Негрейру" в Кубке Испании благодаря голу Захаряна
"Реал Сосьедад", в составе которого выступает российский полузащитник Арсен Захарян, на выезде обыграл любительский клуб шестого по силе дивизиона Испании... РИА Новости Спорт, 29.10.2025
футбол
спорт
испания
галисия
арсен захарян
реал сосьедад
чемпионат испании по футболу
леганес
/20251027/zakharyan-2051006222.html
испания
галисия
РИА Новости Спорт
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897000823_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_8874f0b1b1bcdb69113e7080f27c3e44.jpg
спорт, испания, галисия, арсен захарян, реал сосьедад, чемпионат испании по футболу, леганес, реал овьедо
Футбол, Спорт, Испания, Галисия, Арсен Захарян, Реал Сосьедад, Чемпионат Испании по футболу, Леганес, Реал Овьедо
"Реал Сосьедад" обыграл "Негрейру" в Кубке Испании благодаря голу Захаряна

Гол Захаряна помог "Реал Сосьедад" обыграть любительский клуб в Кубке Испании

© Фото : Социальные сети ФК "Реал Сосьедад"Арсен Захарян
Арсен Захарян - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : Социальные сети ФК "Реал Сосьедад"
Арсен Захарян. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Реал Сосьедад", в составе которого выступает российский полузащитник Арсен Захарян, на выезде обыграл любительский клуб шестого по силе дивизиона Испании "Негрейра" в матче второго тура Кубка страны по футболу.
Встреча, прошедшая в Негрейре (автономное сообщество Галисия), завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Микель Готи (12-я минута), Арсен Захарян (54) и Беньят Туррьентес (82).
Кубок Испании
28 октября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Негрейра
0 : 3
Реал Сосьедад
12‎’‎ • Микель Готи
54‎’‎ • Арсен Захарян
82‎’‎ • Беньят Туррьентес
Календарь Турнирная таблица История встреч
Захарян вышел в стартовом составе и забил мяч впервые с 23 февраля. Тогда россиянин отметился голом в матче чемпионата Испании с "Леганесом" (3:0). На 72-й минуте матча с "Негрейрой" полузащитник был заменен.
В другом матче второго раунда клуб Ла Лиги "Овьедо" проиграл "Оренсе", который выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании, со счетом 2:4 и завершил выступление в турнире.
Арсен Захарян - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Агент Захаряна рассказал о состоянии футболиста на фоне вызова в сборную
27 октября, 18:14
 
Футбол Спорт Испания Галисия Арсен Захарян Реал Сосьедад Чемпионат Испании по футболу Леганес Реал Овьедо
 
Матч-центр
 
