"Реал Сосьедад" обыграл "Негрейру" в Кубке Испании благодаря голу Захаряна

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Реал Сосьедад", в составе которого выступает российский полузащитник Арсен Захарян, на выезде обыграл любительский клуб шестого по силе дивизиона Испании "Негрейра" в матче второго тура Кубка страны по футболу.