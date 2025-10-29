Рейтинг@Mail.ru
29.10.2025
Футбол
 
00:55 29.10.2025
"Аталанта" сыграла вничью с "Миланом"
"Аталанта" сыграла вничью с "Миланом"
"Аталанта" на своем поле сыграла вничью с "Миланом" в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
"Аталанта" сыграла вничью с "Миланом"

"Аталанта" сыграла вничью с "Миланом" в матче чемпионата Италии по футболу

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук (в центре) с партнерами
Полузащитник Аталанты Алексей Миранчук (в центре) с партнерами
Пресс-служба "Аталанты"
Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук (в центре) с партнерами. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Аталанта" на своем поле сыграла вничью с "Миланом" в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Бергамо завершилась со счетом 1:1. В составе "Милана" отличился Самуэле Риччи (4-я минута). У "Аталанты" гол забил Адемола Лукман (35).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
28 октября 2025 • начало в 22:45
Завершен
Аталанта
1 : 1
Милан
35‎’‎ • Адемола Лукман
(Марио Пашалич)
04‎’‎ • Самуэле Риччи
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Милан" продлил серию без поражений в Серии А до восьми матчей и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 18 очков. "Аталанта" не проигрывает в лиге с начала сезона, сыграв пять последних встреч вничью, и, набрав 13 баллов, располагается на седьмой позиции.
В следующем матче "Милан" 2 ноября примет "Рому", "Аталанта" днем ранее на выезде сыграет против "Удинезе".
Футбол
 
