"Аталанта" сыграла вничью с "Миланом"
"Аталанта" на своем поле сыграла вничью с "Миланом" в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
