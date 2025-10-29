Захарян впервые с февраля забил за "Реал Сосьедад"

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян отметился забитым мячом в матче Кубка Испании по футболу.
Во вторник "Реал Сосьедад" во втором раунде турнира играет против клуба шестого по силе дивизиона Испании "Негрейра". Захарян вышел на поле в стартовом составе впервые с 23 февраля и отметился голом на 54-й минуте встречи.
Кубок Испании
28 октября 2025 • начало в 23:00
Завершен
0 : 3
12’ • Микель Готи
54’ • Арсен Захарян
82’ • Беньят Туррьентес
Последний свой мяч Захарян также забил 23 февраля в матче чемпионата Испании с "Леганесом" (3:0) в прошлом сезоне. После игры у россиянина была диагностирована травма из-за которой он пропустил остаток сезона.
В нынешнем сезоне Захарян проводит пятый матч за "Реал Сосьедад".
