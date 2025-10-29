Рейтинг@Mail.ru
Захарян впервые с февраля забил за "Реал Сосьедад" - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:35 29.10.2025 (обновлено: 01:10 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/futbol-2051346540.html
Захарян впервые с февраля забил за "Реал Сосьедад"
Захарян впервые с февраля забил за "Реал Сосьедад" - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Захарян впервые с февраля забил за "Реал Сосьедад"
Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян отметился забитым мячом в матче Кубка Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T00:35:00+03:00
2025-10-29T01:10:00+03:00
футбол
спорт
арсен захарян
реал сосьедад
леганес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970214752_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_8088ad8ba9ee5a1a1d55df10c059da50.jpg
/20251007/karpin-2046832140.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970214752_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_c8b702a3b78410cf6ac0cd47ec58ed41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, арсен захарян, реал сосьедад, леганес
Футбол, Спорт, Арсен Захарян, Реал Сосьедад, Леганес
Захарян впервые с февраля забил за "Реал Сосьедад"

Захарян забил мяч за "Реал Сосьедад", отличившись в Кубке Испании

© Соцсети сборной РоссииАрсен Захарян
Арсен Захарян - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Соцсети сборной России
Арсен Захарян. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян отметился забитым мячом в матче Кубка Испании по футболу.
Во вторник "Реал Сосьедад" во втором раунде турнира играет против клуба шестого по силе дивизиона Испании "Негрейра". Захарян вышел на поле в стартовом составе впервые с 23 февраля и отметился голом на 54-й минуте встречи.
Кубок Испании
28 октября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Негрейра
0 : 3
Реал Сосьедад
12‎’‎ • Микель Готи
54‎’‎ • Арсен Захарян
82‎’‎ • Беньят Туррьентес
Календарь Турнирная таблица История встреч
Последний свой мяч Захарян также забил 23 февраля в матче чемпионата Испании с "Леганесом" (3:0) в прошлом сезоне. После игры у россиянина была диагностирована травма из-за которой он пропустил остаток сезона.
В нынешнем сезоне Захарян проводит пятый матч за "Реал Сосьедад".
Арсен Захарян - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Карпин объяснил невызов Захаряна в сборную России
7 октября, 14:05
 
ФутболСпортАрсен ЗахарянРеал СосьедадЛеганес
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Пенальти
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Спартак Москва
    Автомобилист
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала