12:57 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/fts-2051461043.html
ФТС прокомментировала ситуацию на границе России и Казахстана
Федеральная таможенная служба (ФТС) России не осуществляет проверки в пунктах пропуска на границе РФ и Казахстана, на данном участке очереди отсутствуют;... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T12:57:00+03:00
2025-10-29T12:57:00+03:00
россия, казахстан, киргизия, владимир путин, федеральная таможенная служба (фтс россии), евразийский экономический союз, в мире
Россия, Казахстан, Киргизия, Владимир Путин, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Евразийский экономический союз, В мире
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСтелла Россия на пограничном контрольно-пропускном пункте "Бугристое" российско-казахстанской границы
Стелла Россия на пограничном контрольно-пропускном пункте Бугристое российско-казахстанской границы - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Стелла Россия на пограничном контрольно-пропускном пункте "Бугристое" российско-казахстанской границы. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России не осуществляет проверки в пунктах пропуска на границе РФ и Казахстана, на данном участке очереди отсутствуют; въехавший на российскую территорию транспорт выборочно проверяют на трассах вблизи границы мобильные группы таможенников, сообщает ведомство.
Во вторник в пресс-службе комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана сообщили РИА Новости, что скоплений грузовых автомашин на пунктах пропуска на границе с Россией не наблюдается, работа идет в штатном режиме.
Государственные флаги РФ и Казахстана - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Лавров оценил динамику отношений России и Казахстана
22 октября, 13:32
"Обращаем внимание, что таможенные органы не осуществляют проверочные мероприятия в пунктах пропуска на границе России и Казахстана и не оказывают влияния на прохождение через них транспортных средств. В пунктах пропуска на данном участке очереди отсутствуют, погранпереходы работают в штатном режиме", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
"Вблизи российско-казахстанского участка границы на трассах, по которым проходят основные транспортные потоки, работают мобильные группы таможенных органов, которые осуществляют выборочный контроль и проверку транспортных средств, въехавших на территорию России, с целью предотвращения незаконного перемещения товаров. Проверочные мероприятия осуществляются на территории Российской Федерации строго в соответствии с законодательством. Когда все документы в порядке, проверка занимает не более 8 минут", - говорится в сообщении.
В ФТС напомнили, что президент России Владимир Путин ранее подписал указ, разрешающий до 10 декабря ввоз товаров в РФ автомобильным транспортом из Казахстана и Киргизии без документов с подтверждением их статуса как товаров ЕАЭС и без маркировки, предусмотренной союзом при ряде условий.
"После пересечения таким транспортным средством границы должностные лица таможенных органов будут сопровождать его до СВХ (склады временного хранения - ред.). Получатели товаров обязаны обеспечить размещение товаров на СВХ и задекларировать ... на территории Российской Федерации путем подачи декларации на товары и с уплатой необходимых таможенных платежей до 27.12.2025 г", - отмечается в сообщении.
Алюминиевые слитки - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Россия нарастила импорт необработанного алюминия из Казахстана
20 октября, 05:19
 
