ФТС прокомментировала ситуацию на границе России и Казахстана

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России не осуществляет проверки в пунктах пропуска на границе РФ и Казахстана, на данном участке очереди отсутствуют; въехавший на российскую территорию транспорт выборочно проверяют на трассах вблизи границы мобильные группы таможенников, сообщает ведомство.

Во вторник в пресс-службе комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана сообщили РИА Новости, что скоплений грузовых автомашин на пунктах пропуска на границе с Россией не наблюдается, работа идет в штатном режиме.

"Обращаем внимание, что таможенные органы не осуществляют проверочные мероприятия в пунктах пропуска на границе России и Казахстана и не оказывают влияния на прохождение через них транспортных средств. В пунктах пропуска на данном участке очереди отсутствуют, погранпереходы работают в штатном режиме", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале

"Вблизи российско-казахстанского участка границы на трассах, по которым проходят основные транспортные потоки, работают мобильные группы таможенных органов, которые осуществляют выборочный контроль и проверку транспортных средств, въехавших на территорию России, с целью предотвращения незаконного перемещения товаров. Проверочные мероприятия осуществляются на территории Российской Федерации строго в соответствии с законодательством. Когда все документы в порядке, проверка занимает не более 8 минут", - говорится в сообщении.

ФТС напомнили, что президент России Владимир Путин ранее подписал указ, разрешающий до 10 декабря ввоз товаров в РФ автомобильным транспортом из Казахстана и Киргизии без документов с подтверждением их статуса как товаров ЕАЭС и без маркировки, предусмотренной союзом при ряде условий.