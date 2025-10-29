ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Подразделение "Горыныч" Донецкого управления ФСБ в ходе доразведки после поражения пункта управления БПЛА ВСУ уничтожило хорватскую реактивную систему залпового огня на окраинах Константиновки в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Подразделение "Горыныч" Донецкого Управления ФСБ уничтожает украинских боевиков на окраинах Константиновки… В ходе доразведки прилегающей к пункту управления БПЛА местности военнослужащие УФСБ обнаружили и уничтожили замаскированную реактивную систему залпового огня RAK-SA-12 производства Хорватии", — говорится в сообщении.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве отмечали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
