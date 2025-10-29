Рейтинг@Mail.ru
Бойцы ФСБ уничтожили хорватскую РСЗО на окраинах Константиновки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:05 29.10.2025
Бойцы ФСБ уничтожили хорватскую РСЗО на окраинах Константиновки
Бойцы ФСБ уничтожили хорватскую РСЗО на окраинах Константиновки - РИА Новости, 29.10.2025
Бойцы ФСБ уничтожили хорватскую РСЗО на окраинах Константиновки
Подразделение "Горыныч" Донецкого управления ФСБ в ходе доразведки после поражения пункта управления БПЛА ВСУ уничтожило хорватскую реактивную систему залпового РИА Новости, 29.10.2025
Бойцы ФСБ уничтожили хорватскую РСЗО на окраинах Константиновки

Подразделение ФСБ уничтожило хорватскую РСЗО на окраинах Константиновки в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Подразделение "Горыныч" Донецкого управления ФСБ в ходе доразведки после поражения пункта управления БПЛА ВСУ уничтожило хорватскую реактивную систему залпового огня на окраинах Константиновки в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Подразделение "Горыныч" Донецкого Управления ФСБ уничтожает украинских боевиков на окраинах Константиновки… В ходе доразведки прилегающей к пункту управления БПЛА местности военнослужащие УФСБ обнаружили и уничтожили замаскированную реактивную систему залпового огня RAK-SA-12 производства Хорватии", — говорится в сообщении.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве отмечали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
