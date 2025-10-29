Бойцы ФСБ уничтожили хорватскую РСЗО на окраинах Константиновки

ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Подразделение "Горыныч" Донецкого управления ФСБ в ходе доразведки после поражения пункта управления БПЛА ВСУ уничтожило хорватскую реактивную систему залпового огня на окраинах Константиновки в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.