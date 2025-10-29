Рейтинг@Mail.ru
Ленинградская область принимает форум "Малая Родина - сила России" - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/forum-2051632999.html
Ленинградская область принимает форум "Малая Родина - сила России"
Ленинградская область принимает форум "Малая Родина - сила России" - РИА Новости, 29.10.2025
Ленинградская область принимает форум "Малая Родина - сила России"
Ленинградская область по инициативе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и администрации президента России проводит региональный день III... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T19:14:00+03:00
2025-10-29T19:14:00+03:00
ленинградская область
россия
ломоносовский район
александр дрозденко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602452439_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_64e0b586fab4ef760ec39ab2867ad8c8.jpg
https://ria.ru/20251021/lenoblast-2049630758.html
https://ria.ru/20251021/ozhd-2049527251.html
ленинградская область
россия
ломоносовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602452439_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_9d234ba8fff4892a5fc81b7a799c0d31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, россия, ломоносовский район, александр дрозденко
Ленинградская область, Россия, Ломоносовский район, Александр Дрозденко
Ленинградская область принимает форум "Малая Родина - сила России"

Ленобласть проводит региональный день III Всероссийского муниципального форума

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУчастники форума
Участники форума - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Участники форума. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Ленинградская область по инициативе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и администрации президента России проводит региональный день III Всероссийского муниципального форума "Малая Родина - сила России", представляя социальные проекты региона, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.
"Региональный день Всероссийского муниципального форума "Малая Родина - сила России" для Ленобласти - возможность рассказать и показать, как работает на местах первый в России "Социальный кодекс", принятый в Ленобласти, единый стандарт социальных услуг, закон "1000 добрых дел", поддерживающий местные инициативы. А еще - возможность использовать опыт соседей по созданию муниципальных округов и не наступать на "грабли" в нашей муниципальной реформе", - сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Женщина с ребенком на прогулке - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Новые меры поддержки родителей анонсировали в Ленинградской области
21 октября, 16:47
На примере Ленинградской области обсуждаются решения задач демографии и народосбережения на уровне муниципалитетов.
В пресс-службе правительства региона добавили, что область представит участникам форума опыт работы социальных, культурных учреждений региона, проекты благоустройства и образования во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском и Ломоносовском районах.
В программе форума также посещение мемориала памяти мирных жителей СССР, жертв нацистского геноцида, мемориального комплекса "Выборг - город воинской славы", многоцелевого центра социальной и трудовой интеграции, многофункционального центра "Формула семьи", молодежного центра "Поток", центра реабилитации детей "Дарина", профильных инженерных и судостроительных классов, музея-заповедника "Монрепо" и общественного пространства "Парк Песчанка".
Проводницы в вагоне поезда - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В Ленинградской и Псковской областях изменят маршруты поездов
21 октября, 09:46
 
Ленинградская областьРоссияЛомоносовский районАлександр Дрозденко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала