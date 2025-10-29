Ленинградская область принимает форум "Малая Родина - сила России"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Ленинградская область по инициативе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и администрации президента России проводит региональный день III Всероссийского муниципального форума "Малая Родина - сила России", представляя социальные проекты региона, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

"Региональный день Всероссийского муниципального форума "Малая Родина - сила России" для Ленобласти - возможность рассказать и показать, как работает на местах первый в России "Социальный кодекс", принятый в Ленобласти, единый стандарт социальных услуг, закон "1000 добрых дел", поддерживающий местные инициативы. А еще - возможность использовать опыт соседей по созданию муниципальных округов и не наступать на "грабли" в нашей муниципальной реформе", - сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

На примере Ленинградской области обсуждаются решения задач демографии и народосбережения на уровне муниципалитетов.

В пресс-службе правительства региона добавили, что область представит участникам форума опыт работы социальных, культурных учреждений региона, проекты благоустройства и образования во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском и Ломоносовском районах.