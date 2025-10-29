Фетисов заявил, что не будет смотреть Олимпийские игры

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что не будет смотреть зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии из-за отсутствия полноценной российской сборной.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Большинство федераций по зимним видам спорта не допускают российских атлетов к отборочным турнирам Игр. На данный момент из россиян отобрались на соревнования фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.
«
"У нас даже показывают чемпионат мира по хоккею, где нас нет. И не потому, что мы не прошли отбор, а потому что нас выгнали с него. Или выкинули. Можно говорить как угодно. Считаю, что это просто безобразие. Про то, имеет ли смысл показывать зимнюю Олимпиаду в России, я вообще не хочу говорить. Но я смотреть Олимпиаду не буду", - сказал Фетисов.
"А каждый из наших людей сам сделает выбор. Но то, как считаю я по поводу трансляции Игр, никакого значения не имеет. Кто-то же ведь принимает решения", - подчеркнул собеседник агентства.
