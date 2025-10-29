Рейтинг@Mail.ru
19:30 29.10.2025 (обновлено: 20:08 29.10.2025)
На Западе осудили дерзкий план ЕС против России
На Западе осудили дерзкий план ЕС против России
На Западе осудили дерзкий план ЕС против России

TEC: конфискация активов РФ подорвет доверие к банковской системе Запада

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Экспроприация замороженных российских активов со стороны Евросоюза подорвет доверие к западной банковской системе, пишет The European Conservative.
"Когда ЕС заявляет, что может завладеть резервами Центрального банка другой страны, это подрывает глобальное доверие к западной банковской системе", — говорится в материале.
По мнению издания, этот шаг может вызвать массовый отток капитала и переход других стран на юань, золото и новые клиринговые системы БРИКС.
"Для многих это станет доказательством того, что Европа — это не партнер и не противник, который уважает правила, а вор и лицемер, готовый нарушать эти правила, если это в его интересах", — говорится в публикации.
После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы. Она подчеркнула, что Киев обязан будет вернуть этот заем, только если Москва выплатит "репарации". При этом внутри Евросоюза нет согласия по этому вопросу.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате Россией неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности. В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияКиевМоскваУрсула фон дер ЛяйенМария ЗахароваЕвросоюзЕврокомиссияБРИКССанкции в отношении России
 
 
