Эксперты назвали вероятный сценарий использования российских активов в ЕС

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Наиболее вероятным сценарием использования замороженных в Евросоюзе российских активов является выпуск обеспеченных ими облигаций, но спроса на эти бумаги у инвесторов не будет, говорится в докладе "Росконгресса" "Репарационный кредит vs облигации: сценарии использования российских активов для финансирования Украины", с которым ознакомилось РИА Новости.

"Общеевропейский беспроцентный заем для Украины - наиболее вероятный сценарий использования российских средств в Европе", - говорится в докладе.

Сумма замороженных по всему миру активов РФ , по данным авторов, составляет около 300 миллиардов долларов, в том числе почти 210 миллиардов евро в Европе . Из них около 180-185 миллиардов хранятся в депозитарно-клиринговом центре Euroclear , который базируется в Бельгии . Еще порядка 19 миллиардов евро российских активов хранится во Франции , около 10 миллиардов евро – в Люксембурге , 28 миллиардов – в Японии , около 27 миллиардов в Великобритании , порядка 15 миллиардов - в Канаде , и еще около 6 миллиардов евро – в Швейцарии . В США , по данным экспертов, заморожены российские активы на сумму около 4 миллиардов евро, а в Германии – менее 1 миллиарда евро.

Сейчас Euroclear размещает средства в Европейском центральном банке . Вместо этого предлагается инвестировать их в беспроцентные облигации, выпущенные Европейской комиссией под гарантии правительств ЕС . Затем блок использовал бы деньги для выдачи Украине "репарационного кредита". Предполагается, что он будет погашен Украиной только после получения военных репараций от России в рамках мирного соглашения.

"В отсутствие альтернатив Брюссель может использовать эту схему как способ избежать прямой конфискации активов. Но поскольку в случае невыплаты по займу предполагается его погашение российскими золотовалютными резервами, фактически в этот инструмент заложена конфискация, против которой пока выступает Бельгия. Получить ее согласие могут позволить обязательства остальных стран блока и самого Евросоюза как эмитента облигаций выплатить этот долг, в случае если придется вернуть деньги России", - говорится в докладе.

По оценкам авторов, если Евросоюз решит выдать "репарационный кредит" только за счет активов РФ, хранящихся в Euroclear, в распоряжении блока будет около 185 миллиардов евро. "Но поскольку Евросоюзу, возможно, сначала придется погасить кредит G7 Украине в размере 45 млрд евро, согласованный в прошлом году, фактически сумма составит до 140 млрд евро", – говорится в документе.

Бельгия пока выступает против этого плана, требуя юридической обоснованности любых предоставленных гарантий. Еврокомиссия хочет, чтобы риски распределялись среди всех членов блока. Кроме того, ЕС хочет скоординировать использование российских активов с союзниками по "Большой семерке", включая США, где хранится часть средств. "Еврокомиссия предпочла бы, чтобы все 27 государств членов блока и неевропейские страны G7 участвовали в соглашении пропорционально размеру их экономик", - говорится в документе. Но чтобы реализовать это, потребуется политический консенсус.

"Ключевой вопрос заключается в том, не является ли вложение средств, принадлежащих РФ, в беспроцентные облигации конфискацией. Брюссель утверждает, что это не конфискация, поскольку Россия по-прежнему будет владеть облигациями равной стоимости, просто не получая процентов. Тем не менее трансформация российских активов без согласия может рассматриваться если не как конфискация, то как квазиконфискация", - отмечают эксперты.

Открытым остается вопрос и о покупателях этих бумаг. "Наиболее вероятно, что покупателями выступят ЕЦБ и другие европейские финансовые институты, если будет закреплено обязательство отдельных членов и всего Евросоюза платить по этим бондам, хотя перспектива использовать собственные средства может вызвать сопротивление у стран блока, уже находящихся в долговой ловушке", - говорится в документе.

Авторы отмечают, что формально кредитное качество этих бумаг будет выше, чем у некоторых отдельно взятых стран ЕС. "Тем не менее иностранные инвесторы, скорее всего, воздержатся от вложений в облигации, обеспеченные замороженными российскими активами, во избежание потенциальных рисков и ответных мер со стороны Москвы

Главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23 октября не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине. Было принято решение вернуться к этому вопросу на заседании Европейского совета 18-19 декабря. Премьер Бельгии Барт де Вевер потребовал гарантий для раздела рисков и предупредил о возможных исках западных компаний.