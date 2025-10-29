Рейтинг@Mail.ru
СМИ: европейские политики боятся говорить избирателям правду о помощи Киеву
29.10.2025
СМИ: европейские политики боятся говорить избирателям правду о помощи Киеву
Европейские политики боятся говорить избирателям о том, что дальнейшая помощь Украине потребует от них дополнительных "жертв", пишет газета Euractiv. РИА Новости, 29.10.2025
СМИ: европейские политики боятся говорить избирателям правду о помощи Киеву

Euractiv: политики ЕС боятся сказать избирателям, что помощь Киеву требует жертв

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Европейские политики боятся говорить избирателям о том, что дальнейшая помощь Украине потребует от них дополнительных "жертв", пишет газета Euractiv.
Как отмечает издание, страны ЕС в теории могут попросить налогоплательщиков "пойти на серьезные жертвы" для дальнейшего финансирования Киева. Однако политики даже не хотят обсуждать этот вариант, который считается табуированным, добавляет СМИ.
"Робкие политики, на которых давят популисты, которые хотят оставить Украину, не говорят честно своим гражданами о необходимости жертв", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, на данный момент "лучшие умы" Европы рассуждают над тем, как помочь Украине за счет "денег других людей".
Ранее издание Politico писало, что Украина беспокоится, что страны Европы устали от украинского конфликта и считают, что он должен завершиться любой ценой для Киева. Отмечалось, что в странах Европы все еще осталась политическая поддержка Киева, однако "энтузиазм общественности" ослабел.
