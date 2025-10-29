https://ria.ru/20251029/evropa-2051448704.html
СМИ: европейские политики боятся говорить избирателям правду о помощи Киеву
СМИ: европейские политики боятся говорить избирателям правду о помощи Киеву - РИА Новости, 29.10.2025
СМИ: европейские политики боятся говорить избирателям правду о помощи Киеву
Европейские политики боятся говорить избирателям о том, что дальнейшая помощь Украине потребует от них дополнительных "жертв", пишет газета Euractiv. РИА Новости, 29.10.2025
