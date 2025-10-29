https://ria.ru/20251029/evropa-2051358832.html
Lockheed Martin и RTX сообщили о росте продаж ракет в Европу
Lockheed Martin и RTX сообщили о росте продаж ракет в Европу - РИА Новости, 29.10.2025
Lockheed Martin и RTX сообщили о росте продаж ракет в Европу
Крупнейшие производители вооружений Lockheed Martin и RTX сообщили о почти 50-процентном росте продаж ракетных систем в Европу в первые девять месяцев 2025 года
Lockheed Martin и RTX сообщили о росте продаж ракет в Европу
Продажи ракет США в Европу выросли почти на 50 процентов
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Крупнейшие производители вооружений Lockheed Martin и RTX сообщили о почти 50-процентном росте продаж ракетных систем в Европу в первые девять месяцев 2025 года на фоне политики президента США Дональда Трампа, предусматривающей закупку европейскими союзниками американского оружия для Киева, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными финотчетности компаний.
Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), созданная США
и НАТО
, не предусматривает оказания Штатами прямой военной помощи Украине
. Она предполагает, что американское оружие для Киева
закупают европейские страны.
Подразделение Missiles and Fire Control компании Lockheed Martin
, производящее системы HIMARS и ракеты для комплекса Patriot, увеличило продажи в Европу
на 49% - до 1,18 миллиарда долларов. Годом ранее сумма составляла 788 миллионов долларов.
Аналогичная тенденция у RTX: ее подразделение Raytheon
нарастило поставки почти на 49% - до 3,07 миллиарда долларов. Компания производит системы Patriot, переносные комплексы Stinger и ракеты класса "воздух-воздух" AMRAAM.
В третьем квартале рост продолжился: продажи Raytheon в Европу увеличились на 34%, до 1,3 миллиарда долларов, а у Lockheed Martin - на 20%, до 401 миллиона.