Lockheed Martin и RTX сообщили о росте продаж ракет в Европу - РИА Новости, 29.10.2025
03:38 29.10.2025
Lockheed Martin и RTX сообщили о росте продаж ракет в Европу
Lockheed Martin и RTX сообщили о росте продаж ракет в Европу
Крупнейшие производители вооружений Lockheed Martin и RTX сообщили о почти 50-процентном росте продаж ракетных систем в Европу в первые девять месяцев 2025 года РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T03:38:00+03:00
2025-10-29T03:38:00+03:00
Lockheed Martin и RTX сообщили о росте продаж ракет в Европу

Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : DoD / Glenn Fawcett
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Крупнейшие производители вооружений Lockheed Martin и RTX сообщили о почти 50-процентном росте продаж ракетных систем в Европу в первые девять месяцев 2025 года на фоне политики президента США Дональда Трампа, предусматривающей закупку европейскими союзниками американского оружия для Киева, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными финотчетности компаний.
Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), созданная США и НАТО, не предусматривает оказания Штатами прямой военной помощи Украине. Она предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны.
Подразделение Missiles and Fire Control компании Lockheed Martin, производящее системы HIMARS и ракеты для комплекса Patriot, увеличило продажи в Европу на 49% - до 1,18 миллиарда долларов. Годом ранее сумма составляла 788 миллионов долларов.
Аналогичная тенденция у RTX: ее подразделение Raytheon нарастило поставки почти на 49% - до 3,07 миллиарда долларов. Компания производит системы Patriot, переносные комплексы Stinger и ракеты класса "воздух-воздух" AMRAAM.
В третьем квартале рост продолжился: продажи Raytheon в Европу увеличились на 34%, до 1,3 миллиарда долларов, а у Lockheed Martin - на 20%, до 401 миллиона.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
