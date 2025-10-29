Рейтинг@Mail.ru
Победить в принципе невозможно: Европа обсчиталась с Россией в десятки раз
08:00 29.10.2025
Победить в принципе невозможно: Европа обсчиталась с Россией в десятки раз
Победить в принципе невозможно: Европа обсчиталась с Россией в десятки раз - РИА Новости, 29.10.2025
Победить в принципе невозможно: Европа обсчиталась с Россией в десятки раз
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
аналитика, украина, россия, европа, евросоюз
Аналитика, Украина, Россия, Европа, Евросоюз

Победить в принципе невозможно: Европа обсчиталась с Россией в десятки раз

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Всем известно, что главной боевой силой Евросоюза является его бюрократия, где сомкнутые ряды из безликих юристов и бухгалтеров в мышиного цвета костюмчиках повергают в ужас целые страны и ставят на колени даже национальных героев.
И сейчас назревает осада Брюсселя (не коллективно-европейского, а национально-исторического): уже слышны окрики центурионов и скрип стенобитных орудий.
Дело в том, что европейцам нужно срочно найти для Украины не менее 50 миллиардов долларов — никак не позднее 1 квартала 2026 года, иначе это висящее на шее ЕС образование погрузится в ад быстрее, чем успеет закончиться первый куплет песни из "Титаника".
Сначала боевые мыши попробовали потихоньку засунуть сто миллиардов для Украины в семилетний бюджет ЕС на два триллиона евро (2028-2034 гг.), но его обсуждение чуть не дошло до рукоприкладства. Причина проста: европейские экономики по уши в долгах, а поддержка Украины стремительно закручивает их долговую спираль, из которой можно уже не выбраться. По состоянию на 1 квартал 2025 года совокупный госдолг всех стран Евросоюза составлял 15,2 триллиона евро, из них девять триллионов должна троица из Франции, Италии и Германии. Если у страны соотношение госдолга и ВВП превышает 100 процентов, от нее уже начинают шарахаться приличные люди и капиталы: у той же Франции эта цифра составляет 113, а у Италии — 137,9 процента.
Премьер Венгрии Орбан сказал об этой шизофренической ситуации максимально конкретно: "У Европы заканчиваются ресурсы — и энергия, и деньги. Кто вообще сможет себе это позволить? Какая страна Евросоюза готова отправлять десятки миллиардов евро Украине, которая не в состоянии содержать себя сама?"
Стало ясно, что бюджет в таком виде не подходит, и брюссельские грызуны придумали прыжок через хлебную корку: а давайте украдем замороженные российские деньги и скажем, что вернем их России, когда она полностью оплатит восстановление Украины. А пока мы, используя их как залог, выпустим долговые облигации ЕС на 140 миллиардов евро и вырученные деньги траншами будем давать Украине. Красиво? Красиво.
Правда, тут взбрыкнул премьер Бельгии и нецензурно отказался мараться об эту тему, в связи с чем обсуждение "репарационного кредита" было перенесено на декабрь. Впрочем, евробюрократы уверены в победе: вчера появилась публикация в издании Politico, где официальные лица Евросоюза прямым текстом заявили: "Вопрос не в том, произойдет ли это, а когда это произойдет".
Вызывает недоумение лишь ожесточение, с которым европейцы скачут вокруг этих денег, хотя сумма объективно невелика.
Начиная с 2022 года европейские СМИ не перестают хвастаться, что совокупный объем экономик ЕС в десятки раз больше экономики России. Tony Blair Institute for Global Change громко утверждал, что "совокупный ВВП стран, оказывающих военную помощь Украине, в 2024 году составлял почти 70 триллионов долларов, в то время как российский ВВП был около двух триллионов долларов — создавая соотношение 30 к 1 в пользу Украины и ее союзников". Иными словами: велкам рвать картонного тигра, пока не остыл!
Однако же тридцатикратное преимущество Украины с союзниками упрямо не хочет конвертироваться в тридцатикратный перевес на поле боя, а Россия все не падает и не разваливается. Что тут у вас происходит, граждане?
Ответить на этот щекотливый вопрос на днях попробовало американское издание Responsible Statecraft. По версии издания, Ахиллес никак не может обогнать черепаху, потому что у черепахи затраты сил на движение в разы меньше. Например, западные СМИ и аналитические ресурсы стандартно завышают себестоимость производства российских вооружений, чтобы получить красивые цифры и объявить, что России скоро каюк, тупик, конец и полный экономический коллапс, а также ориентируются на экспортные цены или себестоимость сопоставимых вооружений у США и Европы.
Так возникают ракеты "Кинжал" по 13 миллионов долларов, "Калибр" по 6,5 миллиона и "Искандер" по три миллиона. Ясное дело, что тут никаких окошечек в калькуляторе не хватит.
Но оказывается, что все совсем не так: в реальности вооружения обходятся России кардинально дешевле, чем нашим противникам. Например, ракета для "Патриота" обходится в четыре-шесть миллионов долларов, в то время как наша ракета С-300 стоит лишь 150 тысяч долларов (в 40 раз дешевле).
В общем и целом из-за разницы по паритету покупательной способности (PPP) Россия при неизмеримо меньших затратах имеет эффективный военный бюджет, превышающий возможности Великобритании и ЕС, вместе взятых.
Получается, что европейцы не смогут догнать Россию, если только не увеличат свои военные бюджеты в несколько десятков раз, что невозможно даже в теории (конечно, за исключением превращения ЕС в полноценную военную диктатуру).
Но это уже другой разговор, к которому мы тоже готовы, но там аргументы будут предъявлять уже не калькуляторы.
