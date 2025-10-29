https://ria.ru/20251029/evraziya-2051597174.html
Народы стран Евразии знают, как сохранять суверенитет, заявил Песков
Народы стран Евразии знают, как сохранять суверенитет, заявил Песков
Народы стран Евразии знают, как сохранять свой суверенитет и сражаться за свою национальную выгоду, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2025
Народы стран Евразии знают, как сохранять суверенитет, заявил Песков
