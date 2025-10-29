Рейтинг@Mail.ru
Народы стран Евразии знают, как сохранять суверенитет, заявил Песков - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/evraziya-2051597174.html
Народы стран Евразии знают, как сохранять суверенитет, заявил Песков
Народы стран Евразии знают, как сохранять суверенитет, заявил Песков - РИА Новости, 29.10.2025
Народы стран Евразии знают, как сохранять суверенитет, заявил Песков
Народы стран Евразии знают, как сохранять свой суверенитет и сражаться за свою национальную выгоду, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T17:56:00+03:00
2025-10-29T17:56:00+03:00
евразия
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_0:16:3267:1854_1920x0_80_0_0_baadfcf00357647ab7c34eae7a98a8db.jpg
https://ria.ru/20251029/evraziya-2051594565.html
евразия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_de6a162923f704a209f663fca31c6dd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евразия, россия, дмитрий песков
Евразия, Россия, Дмитрий Песков
Народы стран Евразии знают, как сохранять суверенитет, заявил Песков

Песков: народы стран Евразии знают, как сражаться за свою национальную выгоду

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Народы стран Евразии знают, как сохранять свой суверенитет и сражаться за свою национальную выгоду, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы очень хорошо знаем в Евразии, как беречь свою независимость и свой суверенитет. Мы очень хорошо знаем в Евразии, как, наверное, сражаться за свою национальную выгоду", - сказал Песков на церемонии награждения международной премии "Евразия".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Россия считает Евразию своим домом, заявил Песков
Вчера, 17:48
 
ЕвразияРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала