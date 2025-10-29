Рейтинг@Mail.ru
Россия считает Евразию своим домом, заявил Песков - РИА Новости, 29.10.2025
17:48 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/evraziya-2051594565.html
Россия считает Евразию своим домом, заявил Песков
Россия считает Евразию своим домом, заявил Песков - РИА Новости, 29.10.2025
Россия считает Евразию своим домом, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Евразия является "нашим домом", Россия хранит ее как зеницу ока. РИА Новости, 29.10.2025
Россия считает Евразию своим домом, заявил Песков

Песков: Россия оберегает Евразию как зеницу ока

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Евразия является "нашим домом", Россия хранит ее как зеницу ока.
"Мы в России считаем, что Евразия - это наш дом, и мы храним ее как зеницу ока", - сказал Песков на вручении первой международной премии Евразия в Москве.
Страны Евразии не допустят, чтобы их разодрали в клочья, заявил Песков
