МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Евразия является "нашим домом", Россия хранит ее как зеницу ока.
Россия считает Евразию своим домом, заявил Песков
2025-10-29T17:48:00+03:00
Песков: Россия оберегает Евразию как зеницу ока
