МИД Белоруссии прокомментировал решение Литвы закрыть границу
18:40 29.10.2025 (обновлено: 19:49 29.10.2025)
МИД Белоруссии прокомментировал решение Литвы закрыть границу
МИД Белоруссии прокомментировал решение Литвы закрыть границу

Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе. Архивное фото
МИНСК, 29 окт — РИА Новости. Литовские политики используют тактику эскалации напряженности, рассчитывая получить выгоду от Евросоюза, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков, комментируя закрытие литовской стороной КПП на границе.
"После визита высоких представителей ЕС на польскую границу и громких заявлений о "катастрофической" ситуации и закрытии Варшавой белорусско-польской границы Польше был выделен кредит в 43 с лишним миллиарда евро на нужды обороны", — напомнил он.

Идеальный момент настал: прибалты наконец жестоко отомстят России за все
25 января, 08:00
Идеальный момент настал: прибалты наконец жестоко отомстят России за все
25 января, 08:00
Варанков предположил, что литовские политики используют ту же тактику эскалации напряженности, закрывая границу на фоне истеричных разговоров о создании "стены дронов" также с многомиллиардным бюджетом.

Польша закрыла границу с Белоруссией в ночь на 12 сентября в "интересах безопасности". Премьер республики Дональд Туск объяснил это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Открыли границу только 25 сентября. Агентство Reuters 18 сентября передавало, что еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс обсудит с военным руководством создание "стены дронов" вдоль восточной границы ЕС.

"Учитывая масштабы планируемого финансирования оборонных проектов в Восточной Европе, мы не исключаем, что по итогам этой искусственно созданной кризисной ситуации мы узнаем об очередных коррупционных схемах при освоении выделенных ЕС средств", — добавил пресс-секретарь.
Ранее в среду правительство Литвы сообщило, что закроет автомобильную границу с Белоруссией до 30 ноября с возможностью продления. КПП "Мядининкай" будет работать с исключениями для дипломатов и выезжающих из Белоруссии граждан стран ЕС и НАТО, а КПП "Шальчининкай" будет закрыт полностью.
Государственный таможенный комитет Белоруссии выразил готовность к увеличению нагрузки на КПП на границе с Польшей и Латвией после закрытия пропускных пунктов Литвой.
Калининград - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Объявление войны". На Западе сделали заявление о блокаде Калининграда
Вчера, 09:25
В воскресенье президент Литвы Гитанас Науседа предложил надолго закрыть границу с Белоруссией и ограничить транзит в Калининград якобы из-за нарушения воздушного пространства метеозондами. Литовская сторона ранее обосновывала приостановку пропуска автомобилей через КПП проникновением метеозондов, якобы несущих контрабандные сигареты.
В 2022 году из-за санкций Евросоюза Литва ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область и ввела квоты для перевозки подпадающих под санкции товаров по железной дороге. Грузы в регион было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах.
МИД ответил на угрозы Литвы заблокировать транзит
Вчера, 11:23
МИД ответил на угрозы Литвы заблокировать транзит
Вчера, 11:23
 
