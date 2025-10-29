https://ria.ru/20251029/elektromobil-2051633720.html
Более 70% электромобилей в России будет производиться в Москве к 2030 году
29.10.2025
Более 70% электромобилей в России будет производиться в Москве к 2030 году
Более 70% электромобилей в России будет производиться в Москве к 2030 году, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и... РИА Новости, 29.10.2025
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Более 70% электромобилей в России будет производиться в Москве к 2030 году, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Москва становится одним из ключевых центров в развитии электромобилестроения и производства электробатарей в России. В столице активно реализуются инвестиционные проекты, направленные на создание отечественного электротранспорта и создание производства тяговых аккумуляторных батарей, без которых электротранспорт просто невозможно сейчас представить. К 2030 году доля Москвы по выпуску электромобилей вырастет до 70%", - сказал Гарбузов.
Он отметил, что в Москве работают более 60 компаний, которые входят в межотраслевой кластер электромобилестроения. Из них более 20 - со статусом резидента особой экономической зоны "Технополис Москва".
"Отмечу, что Москва планирует расширять производство электромобилей и аккумуляторов и дальше, что будет способствовать дальнейшему развитию отрасли и улучшению экологической ситуации в городе. Также будет увеличена выручка компаний в области электромобилестроения. К концу 2030 года, мы считаем, что она достигнет 262 миллиардов рублей", - добавил глава департамента.