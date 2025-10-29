Более 70% электромобилей в России будет производиться в Москве к 2030 году

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Более 70% электромобилей в России будет производиться в Москве к 2030 году, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

"Москва становится одним из ключевых центров в развитии электромобилестроения и производства электробатарей в России. В столице активно реализуются инвестиционные проекты, направленные на создание отечественного электротранспорта и создание производства тяговых аккумуляторных батарей, без которых электротранспорт просто невозможно сейчас представить. К 2030 году доля Москвы по выпуску электромобилей вырастет до 70%", - сказал Гарбузов.

Он отметил, что в Москве работают более 60 компаний, которые входят в межотраслевой кластер электромобилестроения. Из них более 20 - со статусом резидента особой экономической зоны "Технополис Москва".