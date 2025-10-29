Экс-чиновнице мэрии Кызыла вынесли приговор за махинации с землей

КРАСНОЯРСК, 29 окт – РИА Новости. Кызылский городской суд приговорил бывшую начальницу департамента архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии Кызыла к 8 годам колонии за махинации с земельными участками, сообщает прокуратура Тувы.

По ее данным, суд признал троих фигурантов виновными по нескольким эпизодам мошенничества и покушения на мошенничество, а также в легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Судом установлено, что в период с января 2019 по декабрь 2022 года чиновница мэрии, используя свое служебное положение, в составе организованной преступной группы с председателем СНТ "Ромашка" и генеральным директором ООО "Запад" незаконно изъяли из муниципальной собственности земельные участки, причинив мэрии Кызыла ущерб на общую сумму более 20 миллионов рублей.

Кроме этого, "организатор преступной группы пыталась похитить еще 2 земельных участка для продажи своим родственникам и знакомым". В прокуратуре отмечают, что она "не смогла реализовать преступный умысел до конца в связи с окончанием служебного контракта".

"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил бывшему начальнику департамента архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии города Кызыла наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Суд назначил председателю СНТ "Ромашка" 5 лет колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Генеральному директору ООО "Запад" назначено 4 года колонии общего режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей.