Капитализация Nvidia превысила пять триллионов долларов

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Капитализация разработчика графических процессоров Nvidia превысила 5 триллионов долларов, компания стала первой в истории с такой рыночной стоимостью, следует из данных торгов.

По состоянию на 16.32 мск цена акций Nvidia росла на 4,2% - до 209,41 доллара за ценную бумагу. Минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 209,86 доллара. Из расчета такой стоимости акций капитализация компании составила 5,1 триллиона долларов.