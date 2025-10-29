https://ria.ru/20251029/ekonomika-2051564832.html
Капитализация Nvidia превысила пять триллионов долларов
Капитализация Nvidia превысила пять триллионов долларов - РИА Новости, 29.10.2025
Капитализация Nvidia превысила пять триллионов долларов
Капитализация разработчика графических процессоров Nvidia превысила 5 триллионов долларов, компания стала первой в истории с такой рыночной стоимостью
Капитализация Nvidia превысила пять триллионов долларов
Nvidia стала первой в истории компанией с рыночной стоимость более $5 трлн
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Капитализация разработчика графических процессоров Nvidia превысила 5 триллионов долларов, компания стала первой в истории с такой рыночной стоимостью, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.32 мск цена акций Nvidia росла на 4,2% - до 209,41 доллара за ценную бумагу. Минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 209,86 доллара. Из расчета такой стоимости акций капитализация компании составила 5,1 триллиона долларов.
Nvidia в начале июля стала первой компанией с капитализацией выше 4 триллионов, в конце сентября рыночная стоимость компании поднималась выше 4,5 триллиона.