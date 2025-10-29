Рейтинг@Mail.ru
Капитализация Nvidia превысила пять триллионов долларов - РИА Новости, 29.10.2025
16:56 29.10.2025
Капитализация Nvidia превысила пять триллионов долларов
Капитализация Nvidia превысила пять триллионов долларов - РИА Новости, 29.10.2025
Капитализация Nvidia превысила пять триллионов долларов
Капитализация разработчика графических процессоров Nvidia превысила 5 триллионов долларов, компания стала первой в истории с такой рыночной стоимостью, следует... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T16:56:00+03:00
2025-10-29T16:56:00+03:00
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051559191_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5351d964fca35e843d0104acee172836.jpg
1920
1920
true
Капитализация Nvidia превысила пять триллионов долларов

Nvidia стала первой в истории компанией с рыночной стоимость более $5 трлн

© Getty Images / Justin Sullivan
Штаб-квартира компании Nvidia в Санта-Кларе, Калифорния, США
Штаб-квартира компании Nvidia в Санта-Кларе, Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Getty Images / Justin Sullivan
Штаб-квартира компании Nvidia в Санта-Кларе, Калифорния, США. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Капитализация разработчика графических процессоров Nvidia превысила 5 триллионов долларов, компания стала первой в истории с такой рыночной стоимостью, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.32 мск цена акций Nvidia росла на 4,2% - до 209,41 доллара за ценную бумагу. Минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 209,86 доллара. Из расчета такой стоимости акций капитализация компании составила 5,1 триллиона долларов.
Nvidia в начале июля стала первой компанией с капитализацией выше 4 триллионов, в конце сентября рыночная стоимость компании поднималась выше 4,5 триллиона.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
