Губернатор Моор ответил на вопросы тюменцев в прямом эфире
Тюменская область
 
14:01 29.10.2025
Губернатор Моор ответил на вопросы тюменцев в прямом эфире
Губернатор Моор ответил на вопросы тюменцев в прямом эфире
Губернатор Тюменской области Александр Моор 28 октября провел прямую линию по поступившим в его адрес вопросам от жителей региона
тюменская область
тюменская область
россия
александр моор
тюменская область
россия
тюменская область, россия, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Россия, Александр Моор
Губернатор Моор ответил на вопросы тюменцев в прямом эфире

Моор 28 октября провел прямую линию с тюменцами

Губернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 29 окт – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор 28 октября провел прямую линию по поступившим в его адрес вопросам от жителей региона и лично прокомментировал наиболее актуальные и резонансные обращения.
"1682 вопроса принято на прямую линию губернатора. На каждый вопрос будет дан ответ. Прямая линия длилась около двух часов. За это время губернатор Александр Моор ответил на 35 вопросов, по которым пришло наибольшее число сообщений от жителей: средневзвешенная оценка, рост тарифов, реконструкция дорог, строительство социальных объектов", - сообщает информационный центр правительства.
Комментируя ситуацию с новой системой оценок в школах региона, Моор высказался в ее пользу. Он подчеркнул, что педагоги тщательно изучили опыт и практику введения средневзвешенных оценок в более чем 20 регионах и год до повсеместного введения тестировали ее в десяти школах, где по итогам было зафиксировано повышение успеваемости учащихся.
Рост тарифов на услуги ЖКХ глава региона объяснил необходимостью модернизации действующих и строительства новых сетей, коммунальных объектов, удорожанием материалов и ресурсов. При этом напомнил, что в регионе для населения применяются льготные тарифы, которые на 25-35% ниже экономически обоснованных. На возмещение этой разницы в 2025 году направлено 7 миллиардов рублей из областного бюджета.
Ограничение мобильного интернета тоже попало в топ вопросов губернатору. Решения об ограничении связи принимаются органами безопасности в связи с возникающими угрозами, Минцифры РФ формирует списки ресурсов, которые будут доступны в даже в таких условиях, в него включат и региональные сервисы, пояснил ситуацию Моор.
Целый блок вопросов касался развития транспортной инфраструктуры региона и отдельных муниципалитетов, строительства соцобъектов, в том числе школ и детсадов, трудоустройства участников специальной военной операции и так далее.
"Регион у нас большой, он динамично развивается, поэтому проблемных вопросов хватает. Мы их видим, понимаем и стараемся найти ответы, исходя из интересов жителей и возможностей бюджета. Конечно, не все делается так быстро, как хотелось бы. Но работа идет – постоянная и активная", – подвел итоги общения с жителями региона Моор в своем Telegram-канале.
Тюменская область, Россия, Александр Моор
 
 
