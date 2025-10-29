Рейтинг@Mail.ru
Модули SputnikPro прошли в Эфиопии - РИА Новости, 29.10.2025
16:56 29.10.2025
Модули SputnikPro прошли в Эфиопии
Лекции спикеров проекта SputnikPro стали частью образовательной программы Медиацентра передового опыта при Управлении СМИ Эфиопии для журналистов, студентов и...
эфиопия, sputnik
Эфиопия, Sputnik

Модули SputnikPro прошли в Эфиопии

© Фото : Медиацентр передового опыта при Управлении СМИ ЭфиопииМодули SputnikPro в Эфиопии
© Фото : Медиацентр передового опыта при Управлении СМИ Эфиопии
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Лекции спикеров проекта SputnikPro стали частью образовательной программы Медиацентра передового опыта при Управлении СМИ Эфиопии для журналистов, студентов и представителей академических кругов.
Директор Дирекции международного сотрудничества медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков рассказал слушателям об особенностях российского медиарынка и ключевых трендах современных международных коммуникаций, а руководитель представительства Sputnik в Йоханнесбурге Виктор Анохин – о фейках в медиа. К вебинарам подключились более 50 участников, слушатели задавали вопросы о структуре российского медиаландшафта, развитии гражданской журналистики, сотрудничестве СМИ Глобального юга, а также способах противодействия фейковым новостям.
© Фото : Медиацентр передового опыта при Управлении СМИ ЭфиопииМодули SputnikPro в Эфиопии
© Фото : Медиацентр передового опыта при Управлении СМИ Эфиопии
Модули SputnikPro в Эфиопии
Консультант Медиацентра передового опыта при Управлении СМИ Эфиопии Антене Цегай отметил по итогам двух сессий: "Международные гости играют важнейшую роль в нашей программе, поскольку они делятся опытом своих стран и отраслевыми кейсами, которые позволяют развить темы наших онлайн-мероприятий". Организаторы программы подчеркнули высокую экспертность и профессионализм спикеров Sputnik, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество в рамках образовательных проектов Медиацентра.
© Фото : Медиацентр передового опыта при Управлении СМИ ЭфиопииМодули SputnikPro в Эфиопии
© Фото : Медиацентр передового опыта при Управлении СМИ Эфиопии
Модули SputnikPro в Эфиопии
Медиацентр передового опыта при Управлении СМИ Эфиопии направлен на достижение высоких стандартов профессионализма в сфере СМИ и развитие медиапространства страны. Управление является государственным учреждением, осуществляющим надзор, мониторинг и регулирование медиапространства Эфиопии. Первая программа, запущенная в октябре 2025 года в преддверии Всеобщих выборов 2026 года, направлена на повышение квалификации в области электоральной журналистики.
SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный международным агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов от лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства. C 2018 года встречи в очном формате прошли в 24 странах и более чем в 80 странах в онлайн-режиме. Число участников SputnikPro превышает 12 700 человек.
