Модули SputnikPro прошли в Эфиопии

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Лекции спикеров проекта SputnikPro стали частью образовательной программы Медиацентра передового опыта при Управлении СМИ Эфиопии для журналистов, студентов и представителей академических кругов.

Директор Дирекции международного сотрудничества медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков рассказал слушателям об особенностях российского медиарынка и ключевых трендах современных международных коммуникаций, а руководитель представительства Sputnik в Йоханнесбурге Виктор Анохин – о фейках в медиа. К вебинарам подключились более 50 участников, слушатели задавали вопросы о структуре российского медиаландшафта, развитии гражданской журналистики, сотрудничестве СМИ Глобального юга, а также способах противодействия фейковым новостям.

© Фото : Медиацентр передового опыта при Управлении СМИ Эфиопии Модули SputnikPro в Эфиопии © Фото : Медиацентр передового опыта при Управлении СМИ Эфиопии Модули SputnikPro в Эфиопии

Консультант Медиацентра передового опыта при Управлении СМИ Эфиопии Антене Цегай отметил по итогам двух сессий: "Международные гости играют важнейшую роль в нашей программе, поскольку они делятся опытом своих стран и отраслевыми кейсами, которые позволяют развить темы наших онлайн-мероприятий". Организаторы программы подчеркнули высокую экспертность и профессионализм спикеров Sputnik, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество в рамках образовательных проектов Медиацентра.

Медиацентр передового опыта при Управлении СМИ Эфиопии направлен на достижение высоких стандартов профессионализма в сфере СМИ и развитие медиапространства страны. Управление является государственным учреждением, осуществляющим надзор, мониторинг и регулирование медиапространства Эфиопии. Первая программа, запущенная в октябре 2025 года в преддверии Всеобщих выборов 2026 года, направлена на повышение квалификации в области электоральной журналистики.