https://ria.ru/20251029/efimov-2051450554.html
Ефимов: в Москве с начала года сдали 9 миллионов "квадратов" недвижимости
Ефимов: в Москве с начала года сдали 9 миллионов "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 29.10.2025
Ефимов: в Москве с начала года сдали 9 миллионов "квадратов" недвижимости
Ввод недвижимости в Москве в январе-сентябре 2025 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24% – почти до 9,2 миллиона квадратных... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T14:06:00+03:00
2025-10-29T14:06:00+03:00
2025-10-29T14:06:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806704_0:28:3071:1755_1920x0_80_0_0_ae9913dd6e51ab3b22498ef263b2f52c.png
https://ria.ru/20251029/efimov-2051331404.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806704_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f66241734498907c16760763d84ac89e.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в Москве с начала года сдали 9 миллионов "квадратов" недвижимости
Ефимов: в Москве с начала года сдали более 9 миллионов "квадратов" недвижимости
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Ввод недвижимости в Москве в январе-сентябре 2025 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24% – почти до 9,2 миллиона квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За девять месяцев этого года в столице за счет бюджетных и внебюджетных средств построили почти 9,2 миллиона квадратных метров недвижимости, включая социальные, административные и другие здания. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 1,8 миллиона квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В том числе с начала года в столице ввели свыше миллиона квадратных метров административной и торговой недвижимости. Больше часть таких объектов возвели на западе города – 16 зданий, а всего их появилось 55.
В целом в 2025 году в Москве планируется сдать в эксплуатацию почти 12 миллионов квадратных метров недвижимости, добавляется в сообщении.