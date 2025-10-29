Ефимов: в Москве с начала года сдали 9 миллионов "квадратов" недвижимости

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Ввод недвижимости в Москве в январе-сентябре 2025 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24% – почти до 9,2 миллиона квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"За девять месяцев этого года в столице за счет бюджетных и внебюджетных средств построили почти 9,2 миллиона квадратных метров недвижимости, включая социальные, административные и другие здания. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 1,8 миллиона квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

В том числе с начала года в столице ввели свыше миллиона квадратных метров административной и торговой недвижимости. Больше часть таких объектов возвели на западе города – 16 зданий, а всего их появилось 55.