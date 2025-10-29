https://ria.ru/20251029/efimov-2051331404.html
Ефимов: около 600 семей переехали в дом по реновации в Алтуфьевском районе
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. На северо-востоке Москвы в Алтуфьевском районе в дом, построенный по программе реновации, переехали около 600 семей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Жилой комплекс находится на Алтуфьевском шоссе, 53 и состоит из двух корпусов.
"Весной этого года к поэтапному осмотру квартир в жилом комплексе на Алтуфьевском шоссе приступили жители 20 старых домов. Сегодня новоселье отпраздновали уже около 600 семей. Более 400 из них воспользовались бесплатной помощью при переезде", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Как уточнил замглавы города, всего около 3 тысяч семей из 50 домов старого фонда в Алтуфьевском районе переедут в новые квартиры в рамках программы реновации.
В сообщении градкомплекса также отмечается, что новостройка, куда местные жители переехали в этот раз, состоит из 1,3 тысячи квартир общей площадью примерно 77 тысяч "квадратов". Из них 19 квартир обустроили для маломобильных граждан. Во дворе ЖК разместили три детских площадки, три зоны для занятий спортом и еще три пространства для отдыха.
Реновация длится в Москве
с 2017 года. Всего по программе планируется расселить около 1 миллиона человек из 5 тысяч старых домов. В частности, в период с 2026 по 2028 год новое жилье должны получить свыше 215 тысяч человек, сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин
