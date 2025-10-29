https://ria.ru/20251029/efimov-2051275580.html
Ефимов: жилье с образовательным комплексом возведут на западе Москвы
Ефимов: жилье с образовательным комплексом возведут на западе Москвы - РИА Новости, 29.10.2025
Ефимов: жилье с образовательным комплексом возведут на западе Москвы
Жилой квартал с образовательным комплексом на 750 мест возведут по программе комплексного развития территорий в Очаково-Матвеевском на западе Москвы, рассказал... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T09:06:00+03:00
2025-10-29T09:06:00+03:00
2025-10-29T09:06:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018359967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04fa8bf5006de6cf29d185b47487835b.jpg
https://ria.ru/20250909/efimov-2040424688.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018359967_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_938f8f127f74c912fae86548b3ecd2a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: жилье с образовательным комплексом возведут на западе Москвы
Ефимов: жилье с образовательным комплексом возведут по КРТ на западе Москвы
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
Жилой квартал с образовательным комплексом на 750 мест возведут
по программе комплексного развития территорий в Очаково-Матвеевском на западе Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что строительство будет вестись на Озерной улице, во владениях 42-46.
"Город проработал проект комплексного развития территории, предусматривающий реорганизацию участка площадью 4,26 гектара на Озерной улице. В течение пяти лет здесь планируется сформировать полноценный жилой квартал с образовательным комплексом на 750 мест. Общая площадь недвижимости составит около 106 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что площадь квартир в домах составит почти 54 тысячи квадратных метров, а образовательный комплекс рассчитан на 500 учеников и 250 малышей.
В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ, в рамках которых реорганизуют свыше 4,2 тысячи гектаров земли.