© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ефимов: жилье с образовательным комплексом возведут на западе Москвы

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Жилой квартал с образовательным комплексом на 750 мест Жилой квартал с образовательным комплексом на 750 мест возведут по программе комплексного развития территорий в Очаково-Матвеевском на западе Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он уточнил, что строительство будет вестись на Озерной улице, во владениях 42-46.

"Город проработал проект комплексного развития территории, предусматривающий реорганизацию участка площадью 4,26 гектара на Озерной улице. В течение пяти лет здесь планируется сформировать полноценный жилой квартал с образовательным комплексом на 750 мест. Общая площадь недвижимости составит около 106 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что площадь квартир в домах составит почти 54 тысячи квадратных метров, а образовательный комплекс рассчитан на 500 учеников и 250 малышей.