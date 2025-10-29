Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: жилье с образовательным комплексом возведут на западе Москвы - РИА Новости, 29.10.2025
09:06 29.10.2025
Ефимов: жилье с образовательным комплексом возведут на западе Москвы
Ефимов: жилье с образовательным комплексом возведут на западе Москвы - РИА Новости, 29.10.2025
Ефимов: жилье с образовательным комплексом возведут на западе Москвы
Жилой квартал с образовательным комплексом на 750 мест возведут по программе комплексного развития территорий в Очаково-Матвеевском на западе Москвы, рассказал... РИА Новости, 29.10.2025
Ефимов: жилье с образовательным комплексом возведут на западе Москвы

Ефимов: жилье с образовательным комплексом возведут по КРТ на западе Москвы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Жилой квартал с образовательным комплексом на 750 мест возведут по программе комплексного развития территорий в Очаково-Матвеевском на западе Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что строительство будет вестись на Озерной улице, во владениях 42-46.
"Город проработал проект комплексного развития территории, предусматривающий реорганизацию участка площадью 4,26 гектара на Озерной улице. В течение пяти лет здесь планируется сформировать полноценный жилой квартал с образовательным комплексом на 750 мест. Общая площадь недвижимости составит около 106 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что площадь квартир в домах составит почти 54 тысячи квадратных метров, а образовательный комплекс рассчитан на 500 учеников и 250 малышей.
В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ, в рамках которых реорганизуют свыше 4,2 тысячи гектаров земли.
Владимир Ефимов: реновация перешла от точечной застройки к квартальной
9 сентября, 08:00
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
