16:24 29.10.2025
Праздничная программа пройдет в Химках в День народного единства
Праздничная программа пройдет в Химках в День народного единства
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Праздничную программу "Успех в единстве поколений", где каждый посетитель сможет познакомиться с культурой и традициями разных народов России, подготовили для жителей Химок в День народного единства, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Так, центральной локацией станет парк Толстого. Праздничные площадки будут открыты с 12:00 до 15:00. На локации будет работать ярмарка народных промыслов. Здесь можно будет увидеть изделия, созданные руками мастеров, которые из поколения в поколение передают секреты русского прикладного искусства.
Жителям покажут театральную миниатюру "Минин и Пожарский" о важных страницах истории. Также будут работать интерактивные зоны с викторинами и тематическими играми. Кроме того, каждый сможет раскрыть свои таланты и создать памятный сувенир своими руками. А творческие коллективы города покажут выступления и подарят праздничное настроение.
В 11:00 в сквере Марии Рубцовой проведут концерт "Одна страна на всех". В 12:00 на сцене парка Величко выступят творческие коллективы с патриотической концертной программой "Россия. Родина. Единство".
Также посетители парков "Подрезково" и "Дубки" присоединятся к патриотической акции "Символы единства", а юные гости "Экоберега" смогут узнать факты об истории России в игровой программе "В единстве сила". Начало мероприятий – в 12:00.
