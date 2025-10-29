https://ria.ru/20251029/edinstvo-2051551072.html
Праздничная программа пройдет в Химках в День народного единства
Праздничная программа пройдет в Химках в День народного единства - РИА Новости, 29.10.2025
Праздничная программа пройдет в Химках в День народного единства
Праздничную программу "Успех в единстве поколений", где каждый посетитель сможет познакомиться с культурой и традициями разных народов России, подготовили для... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T16:24:00+03:00
2025-10-29T16:24:00+03:00
2025-10-29T16:24:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051550240_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_1b25625bbf7caeefa2ffcae5f7088172.jpg
https://ria.ru/20251028/khimki-2051253358.html
https://realty.ria.ru/20251029/remont-2051231531.html
химки (городской округ в московской области)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051550240_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_38d4afd1c124d0d2cb44f5b916e39330.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области), россия
Химки (городской округ в Московской области), Россия
Праздничная программа пройдет в Химках в День народного единства
Праздничная программа пройдет в подмосковных Химках в День народного единства
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Праздничную программу "Успех в единстве поколений", где каждый посетитель сможет познакомиться с культурой и традициями разных народов России, подготовили для жителей Химок в День народного единства, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Так, центральной локацией станет парк Толстого. Праздничные площадки будут открыты с 12:00 до 15:00. На локации будет работать ярмарка народных промыслов. Здесь можно будет увидеть изделия, созданные руками мастеров, которые из поколения в поколение передают секреты русского прикладного искусства.
Жителям покажут театральную миниатюру "Минин и Пожарский" о важных страницах истории. Также будут работать интерактивные зоны с викторинами и тематическими играми. Кроме того, каждый сможет раскрыть свои таланты и создать памятный сувенир своими руками. А творческие коллективы города покажут выступления и подарят праздничное настроение.
В 11:00 в сквере Марии Рубцовой проведут концерт "Одна страна на всех". В 12:00 на сцене парка Величко выступят творческие коллективы с патриотической концертной программой "Россия. Родина. Единство".
Также посетители парков "Подрезково" и "Дубки" присоединятся к патриотической акции "Символы единства", а юные гости "Экоберега" смогут узнать факты об истории России в игровой программе "В единстве сила". Начало мероприятий – в 12:00.