Дуров анонсировал запуск новой децентрализованной сети Cocoon

ДУБАЙ, 29 окт - РИА Новости. Гендиректор Telegram Павел Дуров анонсировал запуск децентрализованной сети Cocoon на конференции Blockchain Life 2025.
Cocoon (сокращение от Confidential Compute Open Network) — децентрализованная инфраструктурная инициатива, объединяющая блокчейн, ИИ и социальные сети.
Дуров заявил, что Cocoon позволит владельцам графических процессоров предоставлять вычислительную мощность сети и зарабатывать токены TON, а разработчикам - получать доступ к недорогим вычислениям на базе ИИ.
"Централизованные провайдеры (ИИ) могут собирать ваши данные и использовать их, чтобы обучать свои модели. Они могут создавать ваши профили и манипулировать вами в будущем. И некоторые из них уже делают это", - сказал он.
"Мы поняли, что мир нуждается в децентрализованном подходе к ИИ. Мир, в котором ИИ принадлежит не корпорациям и правительствам, а людям. Поэтому мы засучили рукава и стали работать над чем-то крупным на пересечении блокчейна, ИИ и соцсетей. Мы решили построить децентрализованную сеть для ИИ, функций и вычислений", - отметил Дуров.
Система разработана для того, чтобы пользователи могли взаимодействовать с функциями ИИ, такими как реферирование и составление сообщений, не раскрывая конфиденциальные данные централизованным поставщикам.
Telegram станет первым крупным заказчиком и крупнейшим промоутером сети, интегрировав возможности Cocoon в свою экосистему мини-приложений и ботов. Запуск проекта запланирован на ноябрь 2025 года, а приложения будут доступны как поставщикам оборудования, так и разработчикам.
Дуров подчеркнул, что прозрачная, ориентированная на рынок архитектура Cocoon сделает цены на вычисления на базе ИИ конкурентоспособными и устойчивыми к цензуре. Он сформулировал эту инициативу как часть более широкой миссии Telegram по защите конфиденциальности пользователей и цифровой свободы в условиях растущей централизации в сфере глобальных технологий.