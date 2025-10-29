Дуров анонсировал запуск новой децентрализованной сети Cocoon

ДУБАЙ, 29 окт - РИА Новости. Гендиректор Telegram Павел Дуров анонсировал запуск децентрализованной сети Cocoon на конференции Blockchain Life 2025.

Cocoon (сокращение от Confidential Compute Open Network) — децентрализованная инфраструктурная инициатива, объединяющая блокчейн, ИИ и социальные сети.

Дуров заявил, что Cocoon позволит владельцам графических процессоров предоставлять вычислительную мощность сети и зарабатывать токены TON, а разработчикам - получать доступ к недорогим вычислениям на базе ИИ.

"Централизованные провайдеры (ИИ) могут собирать ваши данные и использовать их, чтобы обучать свои модели. Они могут создавать ваши профили и манипулировать вами в будущем. И некоторые из них уже делают это", - сказал он.

"Мы поняли, что мир нуждается в децентрализованном подходе к ИИ. Мир, в котором ИИ принадлежит не корпорациям и правительствам, а людям. Поэтому мы засучили рукава и стали работать над чем-то крупным на пересечении блокчейна, ИИ и соцсетей. Мы решили построить децентрализованную сеть для ИИ, функций и вычислений", - отметил Дуров.

Система разработана для того, чтобы пользователи могли взаимодействовать с функциями ИИ, такими как реферирование и составление сообщений, не раскрывая конфиденциальные данные централизованным поставщикам.

Telegram станет первым крупным заказчиком и крупнейшим промоутером сети, интегрировав возможности Cocoon в свою экосистему мини-приложений и ботов. Запуск проекта запланирован на ноябрь 2025 года, а приложения будут доступны как поставщикам оборудования, так и разработчикам.