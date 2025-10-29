Рейтинг@Mail.ru
Дуров анонсировал запуск новой децентрализованной сети Cocoon
29.10.2025
Дуров анонсировал запуск новой децентрализованной сети Cocoon
Гендиректор Telegram Павел Дуров анонсировал запуск децентрализованной сети Cocoon на конференции Blockchain Life 2025. РИА Новости, 29.10.2025
ДУБАЙ, 29 окт - РИА Новости. Гендиректор Telegram Павел Дуров анонсировал запуск децентрализованной сети Cocoon на конференции Blockchain Life 2025.
Cocoon (сокращение от Confidential Compute Open Network) — децентрализованная инфраструктурная инициатива, объединяющая блокчейн, ИИ и социальные сети.
Дуров заявил, что Cocoon позволит владельцам графических процессоров предоставлять вычислительную мощность сети и зарабатывать токены TON, а разработчикам - получать доступ к недорогим вычислениям на базе ИИ.
"Централизованные провайдеры (ИИ) могут собирать ваши данные и использовать их, чтобы обучать свои модели. Они могут создавать ваши профили и манипулировать вами в будущем. И некоторые из них уже делают это", - сказал он.
"Мы поняли, что мир нуждается в децентрализованном подходе к ИИ. Мир, в котором ИИ принадлежит не корпорациям и правительствам, а людям. Поэтому мы засучили рукава и стали работать над чем-то крупным на пересечении блокчейна, ИИ и соцсетей. Мы решили построить децентрализованную сеть для ИИ, функций и вычислений", - отметил Дуров.
Система разработана для того, чтобы пользователи могли взаимодействовать с функциями ИИ, такими как реферирование и составление сообщений, не раскрывая конфиденциальные данные централизованным поставщикам.
Telegram станет первым крупным заказчиком и крупнейшим промоутером сети, интегрировав возможности Cocoon в свою экосистему мини-приложений и ботов. Запуск проекта запланирован на ноябрь 2025 года, а приложения будут доступны как поставщикам оборудования, так и разработчикам.
Дуров подчеркнул, что прозрачная, ориентированная на рынок архитектура Cocoon сделает цены на вычисления на базе ИИ конкурентоспособными и устойчивыми к цензуре. Он сформулировал эту инициативу как часть более широкой миссии Telegram по защите конфиденциальности пользователей и цифровой свободы в условиях растущей централизации в сфере глобальных технологий.
