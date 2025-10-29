Семь детей отправили в больницу после ДТП с микроавтобусом на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 29 окт – РИА Новости. Семь детей пострадали в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье, они направлены в больницу, у всех легкие травмы, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ранее в краевой Госавтоинспекции сообщали, что микроавтобус с 18 детьми попал в ДТП на Ставрополье, погиб водитель столкнувшейся с ним легковушки.
"Сегодня на федеральной трассе в районе Минеральных Вод в микроавтобус, перевозивший 18 детей, сзади врезался легковой автомобиль. По оперативной информации, семеро ребят пострадали, сейчас они направлены в Минераловодскую районную больницу. У всех – легкие травмы", – написал Владимиров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что перевозка осуществлялась организованно – дети из города Лермонтова ездили на экскурсию в село Крымгиреевское, на "Оленью ферму". По словам губернатора, авария произошла, когда автобус возвращался обратно.
"Всех детей, которые не пострадали, уже развезли по домам", – добавил он.
