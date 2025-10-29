Рейтинг@Mail.ru
Семь детей отправили в больницу после ДТП с микроавтобусом на Ставрополье - РИА Новости, 29.10.2025
19:02 29.10.2025
Семь детей отправили в больницу после ДТП с микроавтобусом на Ставрополье
Семь детей отправили в больницу после ДТП с микроавтобусом на Ставрополье
происшествия
ставропольский край
минеральные воды
лермонтов
владимир владимиров
ставропольский край
минеральные воды
лермонтов
2025
происшествия, ставропольский край, минеральные воды, лермонтов, владимир владимиров
Происшествия, Ставропольский край, Минеральные Воды, Лермонтов, Владимир Владимиров
ПЯТИГОРСК, 29 окт – РИА Новости. Семь детей пострадали в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье, они направлены в больницу, у всех легкие травмы, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ранее в краевой Госавтоинспекции сообщали, что микроавтобус с 18 детьми попал в ДТП на Ставрополье, погиб водитель столкнувшейся с ним легковушки.
"Сегодня на федеральной трассе в районе Минеральных Вод в микроавтобус, перевозивший 18 детей, сзади врезался легковой автомобиль. По оперативной информации, семеро ребят пострадали, сейчас они направлены в Минераловодскую районную больницу. У всех – легкие травмы", – написал Владимиров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что перевозка осуществлялась организованно – дети из города Лермонтова ездили на экскурсию в село Крымгиреевское, на "Оленью ферму". По словам губернатора, авария произошла, когда автобус возвращался обратно.
«
"Всех детей, которые не пострадали, уже развезли по домам", – добавил он.
