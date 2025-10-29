Рейтинг@Mail.ru
Прощание с погибшими в ДТП в Ревде девочками пройдет в четверг
17:34 29.10.2025
Прощание с погибшими в ДТП в Ревде девочками пройдет в четверг
Прощание с погибшими в ДТП в Ревде девочками пройдет в четверг
Прощание с двумя девочками, погибшими при наезде легковушки в Ревде Свердловской области, пройдет в четверг, сообщила глава муниципалитета Татьяна Клепикова. РИА Новости, 29.10.2025
Прощание с погибшими в ДТП в Ревде девочками пройдет в четверг

Прощание с погибшими в ДТП в Ревде девочками пройдет 30 октября

© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области/TelegramЛегковушка наехала на троих детей-пешеходов в свердловской Ревде
Легковушка наехала на троих детей-пешеходов в свердловской Ревде - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области/Telegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Прощание с двумя девочками, погибшими при наезде легковушки в Ревде Свердловской области, пройдет в четверг, сообщила глава муниципалитета Татьяна Клепикова.
"Церемония прощания состоится в четверг, 30 октября, в храме Архистратига Михаила. Начало в 14.00 (12.00 мск – ред.)... По просьбе родных обращаюсь ко всем жителям города, и в первую очередь к представителям СМИ, с призывом проявить уважение к горю семьи", – написала Клепикова в своем Telegram-канале.
Она также попросила воздержаться от проведения видео- и фотосъемки во время церемонии прощания, чтобы дать возможность близким проститься с девочками в тишине и покое.
В понедельник вечером в Ревде на улице Чехова произошло ДТП, в результате которого погибли двое детей-пешеходов. По информации свердловской Госавтоинспекции, 37-летний водитель Lada не справился с управлением и сбил троих школьниц, на тротуаре ожидавших разрешающего сигнала светофора, а затем въехал в здание магазина. Водитель в момент аварии был пьян, уточняли агентству в Госавтоинспекции.
В результате ДТП две девочки, 6 и 9 лет, от полученных травм скончались на месте до прибытия "скорой", третий ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. По словам начальника пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых, погибшие девочки – родные сестры, а за рулем был местный житель, ранее не судимый.
По последним данным областного минздрава, пострадавшую 10-летнюю девочку, после аварии доставленную в Ревдинскую горбольницу в сознании с множественными переломами костей ног и ушибом мозга, перевезли в больницу в Екатеринбург. Состояние девочки остается стабильно тяжелым.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения.
В среду Екатеринбургский гарнизонный военный суд арестовал до 26 декабря водителя, сбившего школьниц. На заседании по мере пресечения прокурор сообщил, что согласно предварительным данным судебной экспертизы, в крови мужчины были "найдены алкоголь и наркотики".
Сам фигурант прятался от журналистских камер под капюшоном свитера, на вопросы прессы не отвечал. Судье он рассказал, что у него есть ребенок 14 лет. Ранее уралец уже управлял автомобилем в состоянии опьянения – соответствующие протоколы судья приложил к делу.
