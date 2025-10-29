Прощание с погибшими в ДТП в Ревде девочками пройдет в четверг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Прощание с двумя девочками, погибшими при наезде легковушки в Ревде Свердловской области, пройдет в четверг, сообщила глава муниципалитета Татьяна Клепикова.

"Церемония прощания состоится в четверг, 30 октября, в храме Архистратига Михаила. Начало в 14.00 (12.00 мск – ред.)... По просьбе родных обращаюсь ко всем жителям города, и в первую очередь к представителям СМИ, с призывом проявить уважение к горю семьи", – написала Клепикова в своем Telegram-канале.

Она также попросила воздержаться от проведения видео- и фотосъемки во время церемонии прощания, чтобы дать возможность близким проститься с девочками в тишине и покое.

В понедельник вечером в Ревде на улице Чехова произошло ДТП, в результате которого погибли двое детей-пешеходов. По информации свердловской Госавтоинспекции, 37-летний водите ль L ada не справился с управлением и сбил троих школьниц, на тротуаре ожидавших разрешающего сигнала светофора, а затем въехал в здание магазина. Водитель в момент аварии был пьян, уточняли агентству в Госавтоинспекции.

В результате ДТП две девочки, 6 и 9 лет, от полученных травм скончались на месте до прибытия "скорой", третий ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. По словам начальника пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых , погибшие девочки – родные сестры, а за рулем был местный житель, ранее не судимый.

По последним данным областного минздрава, пострадавшую 10-летнюю девочку, после аварии доставленную в Ревдинскую горбольницу в сознании с множественными переломами костей ног и ушибом мозга, перевезли в больницу в Екатеринбург . Состояние девочки остается стабильно тяжелым.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения.

В среду Екатеринбургский гарнизонный военный суд арестовал до 26 декабря водителя, сбившего школьниц. На заседании по мере пресечения прокурор сообщил, что согласно предварительным данным судебной экспертизы, в крови мужчины были "найдены алкоголь и наркотики".