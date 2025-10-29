Микроавтобус с 18 детьми попал в ДТП на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 29 окт – РИА Новости. Микроавтобус с 18 детьми попал в ДТП на Ставрополье, погиб водитель легковушки, четверо несовершеннолетних попали в больницу, сообщили журналистам в краевой Госавтоинспекции.

По данным ведомства, в среду днем на 334-м километре федеральной автодороги "Кавказ" 40-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" допустил столкновение с микроавтобусом Mercede s, который перевозил 18 детей из села Крымгереевское Андроповского округа в сторону Лермонтова

© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья На месте ДТП в Ставропольском крае. 29 октября 2025 © Фото : Госавтоинспекция Ставрополья На месте ДТП в Ставропольском крае. 29 октября 2025

"В результате автоаварии на месте скончался водитель отечественной легковушки, его стаж вождения составляет 17 лет. Четверо несовершеннолетних направлены в медицинское учреждение. Точное количество пострадавших в настоящее время устанавливается", – сообщили в Госавтоинспекции.

СУСК региона организована проверка по факту ДТП.

"По данному факту в следственном отделе по городу Минеральные Воды организована проверка на предмет соответствия услуг по перевозке требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ ). В настоящее время следователи выехали на место происшествия", – сообщили в СУСК.