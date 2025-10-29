Рейтинг@Mail.ru
Микроавтобус с 18 детьми попал в ДТП на Ставрополье
17:02 29.10.2025
Микроавтобус с 18 детьми попал в ДТП на Ставрополье
2025
Микроавтобус с 18 детьми попал в ДТП на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 29 окт – РИА Новости. Микроавтобус с 18 детьми попал в ДТП на Ставрополье, погиб водитель легковушки, четверо несовершеннолетних попали в больницу, сообщили журналистам в краевой Госавтоинспекции.
По данным ведомства, в среду днем на 334-м километре федеральной автодороги "Кавказ" 40-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes, который перевозил 18 детей из села Крымгереевское Андроповского округа в сторону Лермонтова.
"В результате автоаварии на месте скончался водитель отечественной легковушки, его стаж вождения составляет 17 лет. Четверо несовершеннолетних направлены в медицинское учреждение. Точное количество пострадавших в настоящее время устанавливается", – сообщили в Госавтоинспекции.
СУСК региона организована проверка по факту ДТП.
"По данному факту в следственном отделе по городу Минеральные Воды организована проверка на предмет соответствия услуг по перевозке требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). В настоящее время следователи выехали на место происшествия", – сообщили в СУСК.
Минераловодская межрайонная прокуратура также проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, о пассажирских перевозках, а также о защите прав несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
