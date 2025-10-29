Рейтинг@Mail.ru
Бойцы ФСБ уничтожили три диверсионные группы в ДНР - РИА Новости, 29.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:03 29.10.2025
Бойцы ФСБ уничтожили три диверсионные группы в ДНР
Бойцы ФСБ уничтожили три диверсионные группы в ДНР
Подразделение "Горыныч" донецкого управления ФСБ уничтожило три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ на окраинах Константиновки в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 29.10.2025
Бойцы ФСБ уничтожили три диверсионные группы в ДНР

ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Подразделение "Горыныч" донецкого управления ФСБ уничтожило три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ на окраинах Константиновки в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России во взаимодействии с 4 ОМСБР (отдельная гвардейская мотострелковая бригада) Южного военного округа ведёт охоту на украинских боевиков на константиновском направлении. Бойцы ФСБ выследили и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника, которые пытались укрыться в полевых блиндажах", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что также операторами "Горыныча" по вражескому дрону-разведчику был выявлен и поражен пункт управления БПЛА ВСУ.
