Бойцы ФСБ уничтожили три диверсионные группы в ДНР

ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Подразделение "Горыныч" донецкого управления ФСБ уничтожило три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ на окраинах Константиновки в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.