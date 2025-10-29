Дмитриев рассказал о последствиях санкций на российскую нефть

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Санкции на российскую нефть приведут к росту цен на топливо в США и снизят объем поставки нефти во всем мире, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.