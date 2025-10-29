Дмитриев рассказал о последствиях санкций на российскую нефть

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Санкции на российскую нефть приведут к росту цен на топливо в США и снизят объем поставки нефти во всем мире, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Санкции, наложенные на российскую нефть, приведут к сокращению объема поставки нефти во всем мире, повысят цены на энергоресурсы во всем мире, поскольку полностью заменить Россию невозможно, и это приведет к росту цен на топливо в США. Таким образом, это результат последствий санкций на энергетический сектор России", - сказал он в ходе форума Future Investment Initiative в Саудовской Аравии.
Министерство финансов США на прошлой неделе включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против "Роснефти" и "Лукойла" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
