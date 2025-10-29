Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев рассказал о последствиях санкций на российскую нефть - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/dmitriev-2051523940.html
Дмитриев рассказал о последствиях санкций на российскую нефть
Дмитриев рассказал о последствиях санкций на российскую нефть - РИА Новости, 29.10.2025
Дмитриев рассказал о последствиях санкций на российскую нефть
Санкции на российскую нефть приведут к росту цен на топливо в США и снизят объем поставки нефти во всем мире, заявил спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T15:27:00+03:00
2025-10-29T15:27:00+03:00
россия
сша
саудовская аравия
кирилл дмитриев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571422612_0:163:3059:1884_1920x0_80_0_0_3029f4bc3f9117c5d226b92d2d866622.jpg
https://ria.ru/20251030/evropa-2051266494.html
https://ria.ru/20251027/tramp-2050724792.html
россия
сша
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571422612_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_f19b4e12c352bf6e9fa194b28ee5dfe2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, саудовская аравия, кирилл дмитриев, в мире
Россия, США, Саудовская Аравия, Кирилл Дмитриев, В мире
Дмитриев рассказал о последствиях санкций на российскую нефть

Дмитриев: санкции на российскую нефть приведут к росту цен на топливо в США

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяная качалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Санкции на российскую нефть приведут к росту цен на топливо в США и снизят объем поставки нефти во всем мире, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Санкции, наложенные на российскую нефть, приведут к сокращению объема поставки нефти во всем мире, повысят цены на энергоресурсы во всем мире, поскольку полностью заменить Россию невозможно, и это приведет к росту цен на топливо в США. Таким образом, это результат последствий санкций на энергетический сектор России", - сказал он в ходе форума Future Investment Initiative в Саудовской Аравии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Европа не верит в антироссийский курс Трампа
08:00
Министерство финансов США на прошлой неделе включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против "Роснефти" и "Лукойла" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Трамп сделал очень рискованный шаг
27 октября, 08:00
 
РоссияСШАСаудовская АравияКирилл ДмитриевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала