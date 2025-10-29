Дело экс-замглавы "Росгеологии" Горринга приостановили

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Дело бывшего замглавы "Росгеологии" Руслана Горринга, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, приостановлено по ходатайству военного комиссариата, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Расследование уголовного дела в отношении Горринга выделено в отдельное производство и приостановлено по ходатайству военного комиссариата, с 23 октября он стал военнослужащим", - сказал собеседник агентства.