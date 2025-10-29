Рейтинг@Mail.ru
Дело экс-замглавы "Росгеологии" Горринга приостановили - РИА Новости, 29.10.2025
13:59 29.10.2025
Дело экс-замглавы "Росгеологии" Горринга приостановили
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
руслан горринг
росгеология
происшествия, москва, московская область (подмосковье), руслан горринг, росгеология
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Руслан Горринг, Росгеология
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Дело бывшего замглавы "Росгеологии" Руслана Горринга, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, приостановлено по ходатайству военного комиссариата, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В 2022 году стало известно о возбуждении против Горринга дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он с соучастниками - экс-замглавы Всероссийского научно-исследовательского географического нефтяного института (ВНИГНИ) Александром Писарницким и бизнесменом Олегом Чигриновым - причастны к хищению 12,6 миллиона рублей.
Алексей Логвиненко - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Экс-глава администрации Ростова-на-Дону обжаловал арест
Вчера, 12:23
"Расследование уголовного дела в отношении Горринга выделено в отдельное производство и приостановлено по ходатайству военного комиссариата, с 23 октября он стал военнослужащим", - сказал собеседник агентства.
Суд в Москве приговорил Писарницкого к 5,5 годам колонии общего режима, Чигринова - к трем годам колонии.
В 2019 году суд приговорил Горринга к 3,5 годам колонии за мошенничество. По данным следствия, в 2009-2010 годах Руслан Горринг, он же Ганижев, будучи доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Подмосковья Александра Газейкина, получил от бизнесмена в общей сложности более 19 миллионов рублей за "беспрепятственное ведение бизнеса".
В 2019 году Горринг был уволен из "Росгеологии" за нарушение корпоративной этики после появления в соцсетях скандального видео с его участием.
Сергей Лесь - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Суд заново рассмотрит иск к экс-главе Крымского района Кубани Лесю
28 октября, 16:43
 
