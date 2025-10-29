Дело экс-замглавы "Росгеологии" Горринга приостановили

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Дело бывшего замглавы "Росгеологии" Руслана Горринга, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, приостановлено по ходатайству военного комиссариата, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В 2022 году стало известно о возбуждении против Горринга дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он с соучастниками - экс-замглавы Всероссийского научно-исследовательского географического нефтяного института (ВНИГНИ) Александром Писарницким и бизнесменом Олегом Чигриновым - причастны к хищению 12,6 миллиона рублей.
"Расследование уголовного дела в отношении Горринга выделено в отдельное производство и приостановлено по ходатайству военного комиссариата, с 23 октября он стал военнослужащим", - сказал собеседник агентства.
Суд в Москве приговорил Писарницкого к 5,5 годам колонии общего режима, Чигринова - к трем годам колонии.
В 2019 году суд приговорил Горринга к 3,5 годам колонии за мошенничество. По данным следствия, в 2009-2010 годах Руслан Горринг, он же Ганижев, будучи доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Подмосковья Александра Газейкина, получил от бизнесмена в общей сложности более 19 миллионов рублей за "беспрепятственное ведение бизнеса".
В 2019 году Горринг был уволен из "Росгеологии" за нарушение корпоративной этики после появления в соцсетях скандального видео с его участием.
