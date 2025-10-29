Рейтинг@Mail.ru
Экс-третья ракетка мира из России назвал менталитет немцев дебильным - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Теннис
 
21:18 29.10.2025 (обновлено: 21:39 29.10.2025)
Экс-третья ракетка мира из России назвал менталитет немцев дебильным
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Бывшая третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко назвал менталитет жителей Германии дебильным.
Давыденко переехал в Германию в возрасте 15 лет и тренировался там в течение трех лет. Там Николай и его брат Эдуард подавали запрос на получение гражданства Германии, однако федерация тенниса страны не оказала содействия. В результате они вернулись в Россию.
"Больше всего после переезда удивил менталитет. Какой дебильный. Ой, дебилы полностью. Они такие все прямые были. У меня было знание языка небольшое. Два-три месяца в Волгограде изучал немецкий. В Германии тяжело понимать их, суть уловить", - заявил Давыденко в интервью YouTube-каналу BB Tennis.
Давыденко 44 года. За профессиональную карьеру россиянин выиграл 21 трофей под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в том числе итоговый турнир 2009 года и три "Мастерса". В 2014 году Давыденко завершил карьеру.
Ричард Вертхейм - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Великий теннисист убил судью ударом в пах: мир признал его джентльменом
26 октября, 14:00
 
ТеннисСпортГерманияРоссияВолгоградНиколай Давыденко
 
