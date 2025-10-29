Экс-третья ракетка мира из России назвал менталитет немцев дебильным

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Бывшая третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко назвал менталитет жителей Германии дебильным.

Давыденко переехал в Германию в возрасте 15 лет и тренировался там в течение трех лет. Там Николай и его брат Эдуард подавали запрос на получение гражданства Германии, однако федерация тенниса страны не оказала содействия. В результате они вернулись в Россию.

"Больше всего после переезда удивил менталитет. Какой дебильный. Ой, дебилы полностью. Они такие все прямые были. У меня было знание языка небольшое. Два-три месяца в Волгограде изучал немецкий. В Германии тяжело понимать их, суть уловить", - заявил Давыденко в интервью YouTube-каналу BB Tennis.