На Кубани в частном доме прогремел взрыв газовоздушной смеси

КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. Взрыв газовоздушной смеси произошел в частном доме в станице Северской на Кубани, пострадал один человек, сам дом частично разрушился, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"В станице Северской в частном доме произошел взрыв газовоздушной смеси. По информации ГУМЧС России по Краснодарскому краю, 29 октября в результате взрыва газовоздушной смеси частично разрушился частный жилой дом. Пострадал один человек, его доставили в центральную районную больницу", - говорится в сообщении.
К работам по ликвидации последствий привлекали 24 человека и 10 единиц техники, добавили в оперштабе.
Прокуратура Краснодарского края сообщила, что пострадавшим оказался 35-летний мужчина. Сейчас он в тяжелом состоянии.
"По предварительной информации, причиной произошедшего явилась неисправность газового оборудования. По указанным фактам также организована процессуальная проверка", - добавили в надзорном ведомстве.