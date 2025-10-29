На Кубани в частном доме прогремел взрыв газовоздушной смеси

КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. Взрыв газовоздушной смеси произошел в частном доме в станице Северской на Кубани, пострадал один человек, сам дом частично разрушился, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"В станице Северской в частном доме произошел взрыв газовоздушной смеси. По информации ГУМЧС России по Краснодарскому краю, 29 октября в результате взрыва газовоздушной смеси частично разрушился частный жилой дом. Пострадал один человек, его доставили в центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

К работам по ликвидации последствий привлекали 24 человека и 10 единиц техники, добавили в оперштабе.

Прокуратура Краснодарского края сообщила, что пострадавшим оказался 35-летний мужчина. Сейчас он в тяжелом состоянии.