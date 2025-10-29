Рейтинг@Mail.ru
На Кубани в частном доме прогремел взрыв газовоздушной смеси - РИА Новости, 29.10.2025
18:19 29.10.2025
На Кубани в частном доме прогремел взрыв газовоздушной смеси
На Кубани в частном доме прогремел взрыв газовоздушной смеси - РИА Новости, 29.10.2025
На Кубани в частном доме прогремел взрыв газовоздушной смеси
Взрыв газовоздушной смеси произошел в частном доме в станице Северской на Кубани, пострадал один человек, сам дом частично разрушился, сообщили в оперативном... РИА Новости, 29.10.2025
происшествия
краснодарский край
россия
краснодарский край
россия
происшествия, краснодарский край, россия
Происшествия, Краснодарский край, Россия
На Кубани в частном доме прогремел взрыв газовоздушной смеси

На Кубани в частном доме прогремел взрыв газовоздушной смеси, есть пострадавший

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. Взрыв газовоздушной смеси произошел в частном доме в станице Северской на Кубани, пострадал один человек, сам дом частично разрушился, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"В станице Северской в частном доме произошел взрыв газовоздушной смеси. По информации ГУМЧС России по Краснодарскому краю, 29 октября в результате взрыва газовоздушной смеси частично разрушился частный жилой дом. Пострадал один человек, его доставили в центральную районную больницу", - говорится в сообщении.
К работам по ликвидации последствий привлекали 24 человека и 10 единиц техники, добавили в оперштабе.
Прокуратура Краснодарского края сообщила, что пострадавшим оказался 35-летний мужчина. Сейчас он в тяжелом состоянии.
"По предварительной информации, причиной произошедшего явилась неисправность газового оборудования. По указанным фактам также организована процессуальная проверка", - добавили в надзорном ведомстве.
