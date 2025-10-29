Рейтинг@Mail.ru
Начальника отдела областной ГАИ задержали в Саратове, сообщил источник - РИА Новости, 29.10.2025
14:24 29.10.2025
Начальника отдела областной ГАИ задержали в Саратове, сообщил источник
Начальника отдела областной ГАИ задержали в Саратове, сообщил источник - РИА Новости, 29.10.2025
Начальника отдела областной ГАИ задержали в Саратове, сообщил источник
Сотрудник региональной Госавтоинспекции задержан по подозрению в превышении должностных полномочий в Саратове, сообщили в областных ГУМВД и СУСК.
Происшествия, Россия, Саратовская область, Саратов
Начальника отдела областной ГАИ задержали в Саратове, сообщил источник

Начальника отдела областной ГАИ задержали в Саратове за превышение полномочий

Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД. Архивное фото
САРАТОВ, 29 окт - РИА Новости. Сотрудник региональной Госавтоинспекции задержан по подозрению в превышении должностных полномочий в Саратове, сообщили в областных ГУМВД и СУСК.
"Предварительно установлено, что должностное лицо оказывало содействие гражданам в успешной сдаче теоретического и практического экзаменов на получение водительского удостоверения… При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности", - сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Саратовской области.
Второй следственный отдел по расследованию особо важных дел возбудил в отношении сотрудника Госавтоинспекции уголовное дело по пунктам "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц из корыстной и иной личной заинтересованности), рассказали в СУСК.
Дело возбуждено по материалам УФСБ России по Саратовской области. Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, добавили в следственном управлении.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что задержан начальник контрольно-профилактического отдела Госавтоинспекции по Саратовской области, подполковник полиции Александр Рябов.
