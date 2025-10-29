Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Часов Яр — один из важных рубежей обороны ВСУ в северной части ДНР из-за своего стратегического значения. После освобождения города военнослужащими ВС России открывается путь к Славянску и Краматорску.
Часов Яр
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию, остающуюся под контролем ВСУ, а также открывает путь к Константиновке.
Город Часов Яр
Город Часов Яр
Расположение
Часов Яр расположен в северной части ДНР в 60 километрах от Донецка и в шести-семи километрах от Артемовска. Площадь города — 17,87 квадратных километров. С юга и востока защищен холмами. Небольшой район на востоке, именуемый "Канал" или "Новый", отделен от остальной части города каналом Северский Донец – Донбасс. При этом сам Часов Яр расположен на возвышенности, что придает ему особенную важность — взятие под контроль этой высоты позволит российским войскам держать под огнем соседнюю Константиновку, Дружковку, а также Славянск и Краматорск. Часов Яр – ключ к этой агломерации.
На карте
Стратегическое значение
Значение Часов Яра как господствующей высоты в этой части ДНР крайне важное. Освобождение города позволит доставать артиллерии до Славянска и Краматорска, а также расширит спектр БПЛА, способных поражать цели в расположенных по соседству городах. Также там можно разместить ретрансляторы для обеспечения мощного сигнала для дронов, который расширит их радиус действия.
Помимо этого, освобождение города позволит развивать наступление на этом направлении. В первую очередь – на Константиновку, через которую, наряду с Изюмом, проходит значительная часть снабжения гарнизонов Славянска и Краматорска.
Еще большую важную проходящие через Константиновку трассы играют для ВСУ в Дзержинске (Торецке). Более того, если после освобождения Часов Яра российским войскам удастся развить успех и взять Константиновку, то обороняющиеся в Дзержинске подразделения ВСУ не только лишаться поставок боекомплекта и провизии, но и рискуют столкнутся с угрозой окружения. Сейчас они вынуждены оборонять город с востока и с юга – после освобождения российскими войсками Новгородского (Нью-Йорка) и Нелеповки.
В свою очередь, освобождение Дзержинска позволит положить конец обстрелам Горловки, которые продолжаются уже десять лет.
Бои за Часов Яр
Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец – Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.
Город Часов Яр
Город Часов Яр
Параллельно ВС России развивают наступление на флангах города. В начале осени удалось освободить Калиновку, расположенную северо-восточнее Часов Яра, что позволило развивать наступление на северном фланге города, откуда регулярно приходят новости о постепенном продвижении российских войск.
Помимо этого, российские войска двигаются на запад южнее Часов Яра вдоль дороги Н-32. Здесь российские штурмовики взяли под контроль несколько возвышенностей, чтобы контролировать коммуникации со стороны Константиновки. Они освободили Ступочки и Предтечино. Последнее находится всего в пяти километрах от критически важной для ВСУ Константиновки.
Освобождение Часов Яра
31 июля 2025 года военнослужащие ВС России взяли под контроль город Часов Яр Донецкой Народной Республики. Минобороны сообщило, что город освобожден в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на Краматорско-дружковском направлении.
Символика, краткая история города, экономика и значимость города
Поселение, из которого впоследствии вырос Часов Яр, возникло во второй половине XIXвека — здесь разрабатывали месторождение по добыче огнеупорных глин. Эта отрасль стала основной для Часов Яра.
Статус города ему присвоили в 1938 году. По завершении восстановления после Великой Отечественной войны здесь были созданы предприятие по разработке огнеупорных глин и завод огнеупорных изделий имени Серго Орджоникидзе.
В 1958 году в Часов Яре открыли ремонтный завод, который занимался обслуживанием автомобилей ЗИЛ и ГАЗ. Затем на его мощностях наладили сборку автобусов.
Годом ранее городе начали строить завод "Гидрожелезобетон", который впоследствии объединили вместе с другими предприятиями в Часовоярский огнеупорный комбинат. Однако в ноябре 2018 года завод разобрали на металлолом.
После начала войны в Донбассе в 2014 году здесь разместили 65-й военный мобильный госпиталь ВСУ.
Оружие солдат ВСУ на улице в городе Часов Яр
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Оружие солдат ВСУ на улице в городе Часов Яр
Градообразующим предприятием и главным источников доходов в городской бюджет остался Часовоярский огнеупорный комбинат — один из крупнейших производителей огнеупоров в Восточной Европе. С 2020 года он находится в собственности кипрской компании VESCO, которую связывают с украинским олигархом Ринатом Ахметовым. На тот момент на комбинате работали порядка 500–600 человек, однако промышленное производство фактически остановилось, велась только добыча и продажа глины.
Население города по данным последней переписи, проводившейся в 2001 году составляло 16 767 человек. При этом 73,13% из них — украинцы, 24,47% — русские. К 2022-му украинские власти оценивали число жителей Часов Яра в 12 250 человек.
Наиболее известным уроженцем Часов Яра является советский и российский певец Иосиф Кобзон. Когда ему было два года, семья переехала во Львов, а в начале войны их эвакуировали в Узбекистан. В 1944-м семья вернулась в Донбасс, а в конце 1940-х переехала в Днепропетровск.
Флаг города представляет из себя прямоугольное полотнище с синей и зеленой полосами слева и справа соответственно и желтой – более узкой полосой посередине. Поверх них, в центре, размещен серебристый треугольник, обрамленный красным контуром, символизирующий огонь.
Этот же символ, только без обрамления, сохранен и на гербе города Часов Яр. Однако здесь щит состоит из двух половин – красной и зеленой.
