15:12 29.10.2025
Путин сравнил ядерную установку "Буревестника" с реактором подлодки
безопасность
россия
владимир путин
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
россия
безопасность, россия, владимир путин, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
Безопасность, Россия, Владимир Путин, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
Путин сравнил ядерную установку "Буревестника" с реактором подлодки

Путин: ядерная установка «Буревестника» в 1000 раз меньше, чем у подлодки

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкКрылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник"
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник". Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ядерная силовая установка "Буревестника", при сопоставимой мощности с ядерным реактором атомной подлодки, в 1000 раз меньше, заявил президент России Владимир Путин.
Он напомнил, что недавно была испытана новейшая ракета "Буревестник" с ядерной двигательной установкой, неограниченная в дальности.
"Мы можем гордиться достижением наших ученых, специалистов, инженеров, рабочих, которые все это делают, преимущество заключается в том, что эта небольшая ядерная двигательная установка, она при сопоставимой мощности, скажем, с атомным реактором атомной подводной лодки, в тысячу раз меньше, чем ядерный реактор на подводной лодке, в тысячу раз", - сказал Путин в ходе посещения военного клинического госпиталя имени Мандрыка.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
"Буревестник" пролетел на испытаниях 14 тысяч километров, сообщил Герасимов
26 октября, 09:40
 
БезопасностьРоссияВладимир Путинмежконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
