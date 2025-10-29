https://ria.ru/20251029/burevestnik-2051516186.html
Путин сравнил ядерную установку "Буревестника" с реактором подлодки
Путин сравнил ядерную установку "Буревестника" с реактором подлодки
Ядерная силовая установка "Буревестника", при сопоставимой мощности с ядерным реактором атомной подлодки, в 1000 раз меньше, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 29.10.2025
Путин сравнил ядерную установку "Буревестника" с реактором подлодки
