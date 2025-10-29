Путин оценил преимущества ракеты "Буревестник"

"Совсем недавно была испытана новейшая ракета, неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой. Она имеет безусловные преимущества. Мы можем гордиться достижениями наших ученых, специалистов, инженеров, рабочих, которые все это делают", - сказал глава государства.