https://ria.ru/20251029/burevestnik-2051507422.html
Путин оценил преимущества ракеты "Буревестник"
Путин оценил преимущества ракеты "Буревестник" - РИА Новости, 29.10.2025
Путин оценил преимущества ракеты "Буревестник"
Российская крылатая ракета "Буревестник" имеет безусловные преимущества, Россия может гордиться достижениями наших ученых и специалистов, заявил президент РФ... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T14:53:00+03:00
2025-10-29T14:53:00+03:00
2025-10-29T14:54:00+03:00
безопасность
россия
москва
владимир путин
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050907101_0:509:1396:1294_1920x0_80_0_0_7b487398287d6209524ebf174f831b64.jpg
https://ria.ru/20251028/ispytanie-2051186182.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050907101_108:615:1013:1294_1920x0_80_0_0_e876b4c1678bf867070cb2db3b799fdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, москва, владимир путин, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
Безопасность, Россия, Москва, Владимир Путин, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
Путин оценил преимущества ракеты "Буревестник"
Путин: "Буревестник" имеет безусловные преимущества
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российская крылатая ракета "Буревестник" имеет безусловные преимущества, Россия может гордиться достижениями наших ученых и специалистов, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин
в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве
.
"Совсем недавно была испытана новейшая ракета, неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой. Она имеет безусловные преимущества. Мы можем гордиться достижениями наших ученых, специалистов, инженеров, рабочих, которые все это делают", - сказал глава государства.